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Narsizm Araştırması: Narsist Kişiler Sosyal Medyaya Daha Düşkün

Narsizm Araştırması: Narsist Kişiler Sosyal Medyaya Daha Düşkün

Sosyal Medya Narsist
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 12:15

Araştırmalara göre narsist kişilerde Facebook ve benzeri platformlara karşı bir bağımlılık eğilimi normal insanlara göre çok daha fazla. 

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Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, yapılan araştırmalarda narsist kişilerde sosyal medya bağımlılığının daha yüksek çıktığını söyledi.

Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, yapılan araştırmalarda narsist kişilerde sosyal medya bağımlılığının daha yüksek çıktığını söyledi.

"Yapılan araştırmalarda sosyal medya bağımlısı kişiler hakkında birtakım özellikler ön plana çıkmaktadır" diyen Psikolog Tatlıdil şöyle devam etti: 👇

"Yapılan araştırmalarda sosyal medya bağımlısı kişiler hakkında birtakım özellikler ön plana çıkmaktadır" diyen Psikolog Tatlıdil şöyle devam etti: 👇

"Araştırmalarda narsist kişilerde Facebook ve benzeri platformlara karşı bir bağımlılık eğilimi görülmüştür."

"Araştırmalarda narsist kişilerde Facebook ve benzeri platformlara karşı bir bağımlılık eğilimi görülmüştür."

"Çünkü narsist kişiler, kendi hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı dünya üzerindeki her şeyden daha önemli bulduklarından Facebook, Instagram ve TikTok gibi ortamlarda anlık olarak kendileriyle ilgili ya da kendilerini yansıtan anları paylaşmaktadırlar."

"Çünkü narsist kişiler, kendi hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı dünya üzerindeki her şeyden daha önemli bulduklarından Facebook, Instagram ve TikTok gibi ortamlarda anlık olarak kendileriyle ilgili ya da kendilerini yansıtan anları paylaşmaktadırlar."

Narsist Ne Demek?

Narsist Ne Demek?

Narsist, şişirilmiş bir benlik imajı olan, hemen her alanda kendini diğer insanlardan daha yeterli ve güçlü gören, empatiden yoksun, başkalarını aşağılayan ve ezen, kibirli davranışlar sergileyen, başkalarının duygularını önemsemeyen, onları manipüle eden, arka planda ise kendini eksik ve yetersiz gören kişilere verilen ad. 

Narsist kişi sürekli olarak kendini beğenmiş ve kibirli davranışlar sergilerken çevresindekilerden her zaman iltifat bekler. 

Buna rağmen başkalarının duygularını hiç önemsemez, empati kuramaz. Diğer insanları manipüle edilecek nesneler gibi görür.

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