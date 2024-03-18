Narsizm Araştırması: Narsist Kişiler Sosyal Medyaya Daha Düşkün
Narsizm Araştırması: Narsist Kişiler Sosyal Medyaya Daha Düşkün
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Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, yapılan araştırmalarda narsist kişilerde sosyal medya bağımlılığının daha yüksek çıktığını söyledi.
"Yapılan araştırmalarda sosyal medya bağımlısı kişiler hakkında birtakım özellikler ön plana çıkmaktadır" diyen Psikolog Tatlıdil şöyle devam etti: 👇
"Araştırmalarda narsist kişilerde Facebook ve benzeri platformlara karşı bir bağımlılık eğilimi görülmüştür."
"Çünkü narsist kişiler, kendi hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı dünya üzerindeki her şeyden daha önemli bulduklarından Facebook, Instagram ve TikTok gibi ortamlarda anlık olarak kendileriyle ilgili ya da kendilerini yansıtan anları paylaşmaktadırlar."
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