Engin ve Dilan Polat Davasında Şoke Eden İfadeler: Silahlı Saldırı Karşılığı Bayilik Teklifi!
Engin ve Dilan Polat Davasında Şoke Eden İfadeler: Silahlı Saldırı Karşılığı Bayilik Teklifi!
Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin Banu Parlak’ın işyerine düzenlenen saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle düzenlenen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
Tanıklardan Halil İbrahim Kalkan, Polat ailesinden kendisine Banu Parlak'ı vurması karşılığında maddi teklif yapıldığını öne sürdü.
İddiaya göre bu teklif ise 2 milyon liralık güzellik merkezi bayiliğiydi.
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle de hakim karşısına çıkmış, Dilan-Engin Polat çifti, Sezgin Polat ve 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.
Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.
Sabah'ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yapıldığını söyleyerek şunları anlattı: 👇
"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi."
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