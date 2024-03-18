Engin ve Dilan Polat Davasında Şoke Eden İfadeler: Silahlı Saldırı Karşılığı Bayilik Teklifi!

'Bu teklifi kabul etmedim. Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu.

Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum. Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı.

Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim.

Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti.

Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İşyerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim.

Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok.'