Muhalefet Başbakan Paşinyan'a Yüklendi: Ermenistan'da "Türkiye Toprak İsteyecek" İddiası!
Muhalefet Başbakan Paşinyan'a Yüklendi: Ermenistan'da "Türkiye Toprak İsteyecek" İddiası!
Ermenistan'ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı.
Bagratyan, Türkiye'nin Kars yakınındaki Amasya'yı talep edebileceği iddiasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ermenistan'ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, dün akşam başkent Erivan'da hükümete karşı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde konuştu.
DW Türkçe'nin aktardığını göre, Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı ve şu ifadeleri kullandı 👇
"Paşinyan, bu politikaya devam ederse sadece Tavuş bölgesindeki bazı köyleri Azerbaycan'a vermekle kalmayacak, yarın öbür gün Türkiye'nin de Amasya bölgesini talep etmesinin önünü açacak."
Ermenistan'ın Amasya bölgesi, Kars'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ulan zaten topu topu 2 milyon nüfusunuz var o da 50-60 sene sonra yaşlanıp ölecek, sabredip biraz beklesek yeter.
19 adayı Yunan'a teslim etmiş salaklar varken sizden ancak yüz binlerce embesil alırız
o nasıl bir amasya yazmaktır aq? gelin de Türkiyeye Amasya yazımını öğretelim