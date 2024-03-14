Muhalefet Başbakan Paşinyan'a Yüklendi: Ermenistan'da "Türkiye Toprak İsteyecek" İddiası!

1900'lü yılların başında bölgede yoğun bir Türk nüfusu vardı.

1930'lardan sonra ise Ermeni nüfusu Türk nüfusunu geçti.

Ermenistan'ın Şirak eyaletine bağlı Amasya'da bugün toplam nüfus ise 2 bin 200 kişi ve neredeyse tamamı Ermeni.

Amasya, Erministan'da renkli evleriyle de bilinen bir yer.

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