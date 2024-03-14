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Muhalefet Başbakan Paşinyan'a Yüklendi: Ermenistan'da "Türkiye Toprak İsteyecek" İddiası!

Muhalefet Başbakan Paşinyan'a Yüklendi: Ermenistan'da "Türkiye Toprak İsteyecek" İddiası!

Ermenistan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 18:36

Ermenistan'ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı. 

Bagratyan, Türkiye'nin Kars yakınındaki Amasya'yı talep edebileceği iddiasında bulundu.

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Ermenistan'ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, dün akşam başkent Erivan'da hükümete karşı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde konuştu.

Ermenistan'ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, dün akşam başkent Erivan'da hükümete karşı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde konuştu.

Bagratyan, Ermenistan'da 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

DW Türkçe'nin aktardığını göre, Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı ve şu ifadeleri kullandı 👇

DW Türkçe'nin aktardığını göre, Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı ve şu ifadeleri kullandı 👇

Kaynak

"Paşinyan, bu politikaya devam ederse sadece Tavuş bölgesindeki bazı köyleri Azerbaycan'a vermekle kalmayacak, yarın öbür gün Türkiye'nin de Amasya bölgesini talep etmesinin önünü açacak."

"Paşinyan, bu politikaya devam ederse sadece Tavuş bölgesindeki bazı köyleri Azerbaycan'a vermekle kalmayacak, yarın öbür gün Türkiye'nin de Amasya bölgesini talep etmesinin önünü açacak."

Bagratyan'ın bu sözleri kısa sürede Ermenistan basını ve sosyal medyada kendine yer bulmayı başardı.

Ermenistan'ın Amasya bölgesi, Kars'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor.

Ermenistan'ın Amasya bölgesi, Kars'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor.

1900'lü yılların başında bölgede yoğun bir Türk nüfusu vardı. 

1930'lardan sonra ise Ermeni nüfusu Türk nüfusunu geçti. 

Ermenistan'ın Şirak eyaletine bağlı Amasya'da bugün toplam nüfus ise 2 bin 200 kişi ve neredeyse tamamı Ermeni. 

Amasya, Erministan'da renkli evleriyle de bilinen bir yer. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Doğan Serbest

Ulan zaten topu topu 2 milyon nüfusunuz var o da 50-60 sene sonra yaşlanıp ölecek, sabredip biraz beklesek yeter.

David petraeus

19 adayı Yunan'a teslim etmiş salaklar varken sizden ancak yüz binlerce embesil alırız

ahmetpamukupaagl

o nasıl bir amasya yazmaktır aq? gelin de Türkiyeye Amasya yazımını öğretelim