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Türkiye'yi Ağlatan Fotoğraf: Yaralı Halde, Ağlayan Eşini Teselli Etmeye Giden Yaşlı Adam!

Türkiye'yi Ağlatan Fotoğraf: Yaralı Halde, Ağlayan Eşini Teselli Etmeye Giden Yaşlı Adam!

Antalya yangın
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 15:48

Antalya'da yaşlı bir çiftin evinde elektrik prizinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürse de evin salonu kullanılamaz hale geldi. 

Yangın sonrası gözyaşlarına boğulan yaşlı eşini yaralı halde teselli eden 64 yaşındaki Nevzat Seçmen'in fotoğrafları ise gözleri yaşarttı. 

Seçmen, 'Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz' dedi. 

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bugün saat 13.00 sırasında bir binanın giriş katında yangın çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bugün saat 13.00 sırasında bir binanın giriş katında yangın çıktı

Salonda televizyonun yanındaki prizden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı.

Salonda televizyonun yanındaki prizden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı.

İtfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem merdiven açarak dışarıdan müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem merdiven açarak dışarıdan müdahale etti.

Yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Olay yeri ekiplerinin verdiği bilgiye göre evin bir odası tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay sonrası İHA muhabirinin kameralarına yansıyan kareler ise gözleri yaşarttı. Evini alevler içinde göre Ayşe Seçmen bir sandalyenin üzerinde hüngür hüngür ağladı.

Olay sonrası İHA muhabirinin kameralarına yansıyan kareler ise gözleri yaşarttı. Evini alevler içinde göre Ayşe Seçmen bir sandalyenin üzerinde hüngür hüngür ağladı.

Yangında ayağı ve başından yaralanan 64 yaşındaki Nevzat Seçmen ise eşine sarılıp teselli etmeye çalıştı.

Yangında ayağı ve başından yaralanan 64 yaşındaki Nevzat Seçmen ise eşine sarılıp teselli etmeye çalıştı.
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"Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz"

"Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz"

Yangına salonda televizyon izlerken yakalandığını dile getiren Nevzat Seçmen şu açıklamalarda bulundu: 

'Televizyon izliyordum, sanırım elektrik prizi patladı. 

Bir kıvılcım gördüm, hepsi o kadar. Hemen halı tutuştu. Halıyı söndüreyim derken aniden ayaklarım yanmaya başladı. Alevler her tarafa yayıldı. Eşim balkonu yıkıyordu. 

Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz.'

Editör Notu: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328 Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katı.

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