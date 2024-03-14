Türkiye'yi Ağlatan Fotoğraf: Yaralı Halde, Ağlayan Eşini Teselli Etmeye Giden Yaşlı Adam!

Yangına salonda televizyon izlerken yakalandığını dile getiren Nevzat Seçmen şu açıklamalarda bulundu:

'Televizyon izliyordum, sanırım elektrik prizi patladı.

Bir kıvılcım gördüm, hepsi o kadar. Hemen halı tutuştu. Halıyı söndüreyim derken aniden ayaklarım yanmaya başladı. Alevler her tarafa yayıldı. Eşim balkonu yıkıyordu.

Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz.'

Editör Notu: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328 Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katı.