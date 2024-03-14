Türkiye'yi Ağlatan Fotoğraf: Yaralı Halde, Ağlayan Eşini Teselli Etmeye Giden Yaşlı Adam!
Türkiye'yi Ağlatan Fotoğraf: Yaralı Halde, Ağlayan Eşini Teselli Etmeye Giden Yaşlı Adam!
Antalya'da yaşlı bir çiftin evinde elektrik prizinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürse de evin salonu kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası gözyaşlarına boğulan yaşlı eşini yaralı halde teselli eden 64 yaşındaki Nevzat Seçmen'in fotoğrafları ise gözleri yaşarttı.
Seçmen, 'Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz' dedi.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bugün saat 13.00 sırasında bir binanın giriş katında yangın çıktı
Salonda televizyonun yanındaki prizden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı.
İtfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem merdiven açarak dışarıdan müdahale etti.
Olay sonrası İHA muhabirinin kameralarına yansıyan kareler ise gözleri yaşarttı. Evini alevler içinde göre Ayşe Seçmen bir sandalyenin üzerinde hüngür hüngür ağladı.
Yangında ayağı ve başından yaralanan 64 yaşındaki Nevzat Seçmen ise eşine sarılıp teselli etmeye çalıştı.
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"Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz"
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