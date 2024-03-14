Konya'da DNA Testiyle Ortaya Çıkan Gerçek: Yıllarca Çocuklarının Babası Olduğunu Sandı!
Konya'da DNA Testiyle Ortaya Çıkan Gerçek: Yıllarca Çocuklarının Babası Olduğunu Sandı!
Konya'da yaşayan ve 3 çocuk babası olan 42 yaşındaki Hüseyin A., 17 yıllık eşinden boşanmasının ardından yaptırdığı DNA testinde iki çocuğunun başkasından olduğunu öğrendi.
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Antalya’da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla dava açtı.
DHA'ya konuşan Hüseyin A., "Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra ‘Çocukların babası kim?’ diye sorduğumda, ‘senin kuzenin M.K.’ diye cevap verdi" dedi.
"Eski eşim ayrıca boşanma aşamamızda, benim çıplak fotoğraflarımı telefonumdan alarak bütün tanıdıklara gösterdi. Beni rezil etmeye çalışarak insan içine çıkamaz hale getirmeyi amaçladı."
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