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Konya'da DNA Testiyle Ortaya Çıkan Gerçek: Yıllarca Çocuklarının Babası Olduğunu Sandı!

Konya'da DNA Testiyle Ortaya Çıkan Gerçek: Yıllarca Çocuklarının Babası Olduğunu Sandı!

Konya DNA Testi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 13:14

Konya'da yaşayan ve 3 çocuk babası olan 42 yaşındaki Hüseyin A., 17 yıllık eşinden boşanmasının ardından yaptırdığı DNA testinde iki çocuğunun başkasından olduğunu öğrendi. 

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Antalya’da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla dava açtı.

Antalya’da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla dava açtı.

Hüseyin A'nın H.A. (12) ve E.A.’nın (9) adlı iki kız çocuğunun babası olmadığı DNA testinde ortaya çıktı.

DHA'ya konuşan Hüseyin A., "Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra ‘Çocukların babası kim?’ diye sorduğumda, ‘senin kuzenin M.K.’ diye cevap verdi" dedi.

DHA'ya konuşan Hüseyin A., "Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra ‘Çocukların babası kim?’ diye sorduğumda, ‘senin kuzenin M.K.’ diye cevap verdi" dedi.

Yaşadıklarının ardından ruh sağlığının bozulduğunu ifade eden Hüseyin A., şunları söyledi:

'Benim evimde, benim soframda, benim yatağımda yıllarca dost hayatı yaşamışlar. 

Ben otelden gelip, akşam da inşaatlarda çalışmaya gittiğimde bunlar evde hayatlarını sürdürmüşler. 

Bu beni psikolojik olarak yıktı. Komşularımın hepsi kuzenimin eve girip çıktığını görmüşler, ama akrabam olduğu için böyle bir şeye ihtimal vermemişler. 

Boşandıktan sonra bana bilgi verdiler. Gece geldiğini, balkonda oturduklarını, kahve içtiklerini görmüşler, ama öz kuzenim olduğu için farklı düşünmemişler.'

"Eski eşim ayrıca boşanma aşamamızda, benim çıplak fotoğraflarımı telefonumdan alarak bütün tanıdıklara gösterdi. Beni rezil etmeye çalışarak insan içine çıkamaz hale getirmeyi amaçladı."

"Eski eşim ayrıca boşanma aşamamızda, benim çıplak fotoğraflarımı telefonumdan alarak bütün tanıdıklara gösterdi. Beni rezil etmeye çalışarak insan içine çıkamaz hale getirmeyi amaçladı."

'Bu fotoğrafları bazı akrabalarıma da WhatsAppp’tan göndererek beni rezil etmeye çalıştı. 

Bununla ilgili de özel hayatın gizliliği ihlal suçundan suç duyurusunda bulunduk.'

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