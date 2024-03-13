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Milyonlar Havada Uçuşuyor: Adaylar Seçilmek İçin Ne Kadar Reklam Harcaması Yaptı?

Milyonlar Havada Uçuşuyor: Adaylar Seçilmek İçin Ne Kadar Reklam Harcaması Yaptı?

seçim Reklam Harcaması
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 15:06

Türkiye'de son 30 günde siyasi partiler ve adayların Facebook ve Instagram'dan ne kadar harcama yaptığı ortaya çıktı. 

Milyonların havada uçuştuğu yarışta CHP açık ara önde. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise adaylar içinde en fazla reklam harcaması yapan isim. 

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Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına giderek belediye başkanlarını seçecek. Parti ve adaylar özellikle sosyal medyadan vatandaşlara ulaşmak için de ciddi harcamalar yapıyor.

Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına giderek belediye başkanlarını seçecek. Parti ve adaylar özellikle sosyal medyadan vatandaşlara ulaşmak için de ciddi harcamalar yapıyor.

Partilerin son 30 günlük Facebook ve Instagram harcamaları incelendiğinde milyonların havada uçuştuğu görülüyor. 

Peki hangi parti ve aday son 30 günde sosyal medya reklamlarına ne kadar ayırdı? 

Buyrun beraber bakıyoruz 👇

CHP: 15 milyon 10 bin 158 TL

CHP: 15 milyon 10 bin 158 TL

AK Parti: 2 milyon 134 bin 214 TL

AK Parti: 2 milyon 134 bin 214 TL

AK Parti'nin il örgütlerinin harcama bütçeleri de oldukça güçlü. 

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya harcaması 1 milyon 200 bin liranın üzerinde.

DEVA Partisi: 1 milyon 127 bin 539 TL

DEVA Partisi: 1 milyon 127 bin 539 TL

Bağımsız Türkiye Partisi: 1 milyon 80 bin 258 TL

Bağımsız Türkiye Partisi: 1 milyon 80 bin 258 TL
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Saadet Partisi: 442 bin 905 TL

Saadet Partisi: 442 bin 905 TL

Adaylar arasında bakıldığında ise görünüm şöyle 👇

Adaylar arasında bakıldığında ise görünüm şöyle 👇

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: 5 milyon 478 bin 391 TL

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: 2 milyon 438 bin 249 TL

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: 2 milyon 438 bin 249 TL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: 1 milyon 628 bin 799 TL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: 1 milyon 628 bin 799 TL

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: 1 milyon 417 bin 569 TL

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: 1 milyon 417 bin 569 TL
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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: 1 milyon 350 bin 379 TL

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: 1 milyon 350 bin 379 TL

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