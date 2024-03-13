Milyonlar Havada Uçuşuyor: Adaylar Seçilmek İçin Ne Kadar Reklam Harcaması Yaptı?

Türkiye'de son 30 günde siyasi partiler ve adayların Facebook ve Instagram'dan ne kadar harcama yaptığı ortaya çıktı.

Milyonların havada uçuştuğu yarışta CHP açık ara önde. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise adaylar içinde en fazla reklam harcaması yapan isim.