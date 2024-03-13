Milyonlar Havada Uçuşuyor: Adaylar Seçilmek İçin Ne Kadar Reklam Harcaması Yaptı?
Milyonlar Havada Uçuşuyor: Adaylar Seçilmek İçin Ne Kadar Reklam Harcaması Yaptı?
Türkiye'de son 30 günde siyasi partiler ve adayların Facebook ve Instagram'dan ne kadar harcama yaptığı ortaya çıktı.
Milyonların havada uçuştuğu yarışta CHP açık ara önde. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise adaylar içinde en fazla reklam harcaması yapan isim.
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Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına giderek belediye başkanlarını seçecek. Parti ve adaylar özellikle sosyal medyadan vatandaşlara ulaşmak için de ciddi harcamalar yapıyor.
CHP: 15 milyon 10 bin 158 TL
AK Parti: 2 milyon 134 bin 214 TL
DEVA Partisi: 1 milyon 127 bin 539 TL
Bağımsız Türkiye Partisi: 1 milyon 80 bin 258 TL
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Saadet Partisi: 442 bin 905 TL
Adaylar arasında bakıldığında ise görünüm şöyle 👇
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: 2 milyon 438 bin 249 TL
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: 1 milyon 628 bin 799 TL
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: 1 milyon 417 bin 569 TL
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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: 1 milyon 350 bin 379 TL
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