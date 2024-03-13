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Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Kadın Kavgası: Tekmeler Yumruklar Havada Uçuştu

Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Kadın Kavgası: Tekmeler Yumruklar Havada Uçuştu

Esenyurt Kadın Kavgası
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 10:44

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinde kadın çalışanlar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, tekstil üzerine olan işyerinde kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, tekstil üzerine olan işyerinde kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İHA'nın aktardığına göre, çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı.

İHA'nın aktardığına göre, çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı.

Kaynak

Ortalığın karıştığı kavgaya erkek çalışanlar müdahale etmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı 👇

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