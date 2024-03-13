Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Kadın Kavgası: Tekmeler Yumruklar Havada Uçuştu
Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Kadın Kavgası: Tekmeler Yumruklar Havada Uçuştu
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Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, tekstil üzerine olan işyerinde kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İHA'nın aktardığına göre, çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı.
Ortalığın karıştığı kavgaya erkek çalışanlar müdahale etmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı 👇
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