Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'dan 'Kara Para' Savunması: Enflasyonu Gösterdi!
Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'dan 'Kara Para' Savunması: Enflasyonu Gösterdi!
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.
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Bir dönem siyasi bağlantılarıyla oldukça konuşulan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, hakkında “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklama kararı verilen soruşturmada kendini savundu.
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Kaplan ifadesinde "yaptığı tüm ticaretin usul ve kanunlara uygun olduğunu" öne sürdü mal varlığındaki artışı ise enflasyona bağladı.
Kaplan, MASAK raporunda yer verilen oğlunun sünnet takıları üzerinden kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak ise şu savunmayı yaptı 👇
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