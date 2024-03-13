Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'dan 'Kara Para' Savunması: Enflasyonu Gösterdi!

'Sünnet takı parası açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ, düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için yasal olmayan bir paradan elde edilmesi mümkün değildir.

Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır.

Burada bana zulmedilmektedir. Benim yapmış olduğum işlemler yasal işlemlerdir.

Selam vermiş olduğum herkesin benimle bağlantılı olduğu iddiası doğru değildir.'

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