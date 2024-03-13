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Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'dan 'Kara Para' Savunması: Enflasyonu Gösterdi!

Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'dan 'Kara Para' Savunması: Enflasyonu Gösterdi!

Ayhan Bora Kaplan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 09:49

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

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Bir dönem siyasi bağlantılarıyla oldukça konuşulan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, hakkında “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklama kararı verilen soruşturmada kendini savundu.

Bir dönem siyasi bağlantılarıyla oldukça konuşulan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, hakkında “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklama kararı verilen soruşturmada kendini savundu.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Kaplan ifadesinde "yaptığı tüm ticaretin usul ve kanunlara uygun olduğunu" öne sürdü mal varlığındaki artışı ise enflasyona bağladı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Kaplan ifadesinde "yaptığı tüm ticaretin usul ve kanunlara uygun olduğunu" öne sürdü mal varlığındaki artışı ise enflasyona bağladı.

Ayhan Bora Kaplan şu ifadeleri kullandı: 

'2019 yılı öncesi 100 bin lira olan bir daire şu anda 3 milyon liradır. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. 

Ülkede gerçekleşen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 

2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır.'

Kaplan, MASAK raporunda yer verilen oğlunun sünnet takıları üzerinden kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak ise şu savunmayı yaptı 👇

Kaplan, MASAK raporunda yer verilen oğlunun sünnet takıları üzerinden kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak ise şu savunmayı yaptı 👇

'Sünnet takı parası açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ, düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için yasal olmayan bir paradan elde edilmesi mümkün değildir.

Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır. 

Burada bana zulmedilmektedir. Benim yapmış olduğum işlemler yasal işlemlerdir. 

Selam vermiş olduğum herkesin benimle bağlantılı olduğu iddiası doğru değildir.'

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