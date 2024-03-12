İstanbul'da 7 Farklı Seçim Anketinde de Sonuç Değişmedi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul'da 7 Farklı Seçim Anketinde de Sonuç Değişmedi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
Yaklaşan yerel seçimler öncesi gözlerin çevrildiği İstanbul'da anketlerde ibre tamamen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na döndü. Son bir ayda kamuoyuyla paylaşılan 7 anketin hiç birinde Murat Kurum önde çıkmadı.
İşte son bir ay içinde firmaların açıkladığı anket sonuçları 👇
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Çalışmaları oldukça merakla beklenen KONDA'nnın 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38,2 olurken tercihini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysa yüzde 32,2'de kaldı.
MAK Danışmanlık Şirketi’nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 1,5 puan önünde.
İktidara yakınlığı ile bilinen Sonar Araştırma’nın 22 Şubat’ta açıkladığı anket sonuçları da oldukça dikkat çekici.
MetroPOLL Araştırma’nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen isim yine İmamoğlu.
Asal Araştırma’nın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de seçimi İmamoğlu kazanacak.
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir diğer anket şirketi Optimar Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıktı.
Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki farkın 2-2,5 puan olduğunu belirterek, "Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" dedi.
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