İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin Hangi Aday Ne Söylüyor? Barınak, Toplatma, Yaşam Merkezi...
İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin Hangi Aday Ne Söylüyor? Barınak, Toplatma, Yaşam Merkezi...
İstanbul'da yaklaşan seçimler öncesi en tartışmalı konulardan biri yine sokak köpeklerinin durumu.
Peki partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, şehrin sokaklarında sayıları hızla artmaya devam eden sokak köpekleri için bugüne kadar neler söyledi?
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Yerel seçim öncesi özellikle İstanbul’da en çok konuşulan başlıklardan biri de adayların sokak hayvanlarıyla ilgili ne tür bir tasarruf geliştireceği.
AK Parti: "Barınaklar yapacağız. Sokak hayvanlarını kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız."
CHP: "Sokak hayvanı nüfusunun artmasının önüne geçeceğiz."
Saadet Partisi: "Başıboş tüm köpekleri toplayacağız"
İYİ Parti: "Orman bölgelerinde yeni alanlar oluşturacağız"
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Yeniden Refah Partisi: "Hayvanseverlik adı altında sokaklarımız başıboş sokak köpekleri tarafından işgal ediliyor.Modern, konforlu barınaklar inşa edeceğiz"
DEM Parti: "Barınakları kapatacağız. Sokaklarda beslenme alanları kuracağız"
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