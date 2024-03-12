İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin Hangi Aday Ne Söylüyor? Barınak, Toplatma, Yaşam Merkezi...

DEM Parti ise sokak hayvanlarıyla ilgili doğadaki tüm canlıların yaşamının devamlılığının esas alınacağını belirtiyor.

Partiden yapılan açıklamada şunlar dile getiriliyor:

'İstanbul'da sokak hayvanları için bakım ve beslenme merkezleri kuracağız.

Tüm sokak hayvanları için sokaklara besleme odakları ve suluklar yerleştirecek ve koruma amaçlı yasal uyarı tabela ve afişlerini yaygınlaştıracağız.

Sokak hayvanlarına yönelik kötü muameleyi önleyeceğiz.

Hayvanları ölüme terk eden barınakları, hayvanat bahçelerini, yunus parklarını, hayvan üretimi ve satışı yapan konut ve iş yerlerini kapatacağız.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda insani değerleri de gözeterek tartışalım 👇