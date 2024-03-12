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İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin Hangi Aday Ne Söylüyor? Barınak, Toplatma, Yaşam Merkezi...

İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin Hangi Aday Ne Söylüyor? Barınak, Toplatma, Yaşam Merkezi...

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 11:28

İstanbul'da yaklaşan seçimler öncesi en tartışmalı konulardan biri yine sokak köpeklerinin durumu. 

Peki partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, şehrin sokaklarında sayıları hızla artmaya devam eden sokak köpekleri için bugüne kadar neler söyledi? 

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Yerel seçim öncesi özellikle İstanbul’da en çok konuşulan başlıklardan biri de adayların sokak hayvanlarıyla ilgili ne tür bir tasarruf geliştireceği.

Yerel seçim öncesi özellikle İstanbul’da en çok konuşulan başlıklardan biri de adayların sokak hayvanlarıyla ilgili ne tür bir tasarruf geliştireceği.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı, AK Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM) sokak hayvanlarıyla ilgili vaatlerini inceledi. 

Kaynak

AK Parti: "Barınaklar yapacağız. Sokak hayvanlarını kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız."

AK Parti: "Barınaklar yapacağız. Sokak hayvanlarını kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız."

AK Parti ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aday gösterdiği Murat Kurum seçimi kazanması durumunda, ‘sokak hayvanı ve insan çatışmasını’ önleyeceklerini söyledi. 

Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Sokak hayvanlarına hayvan bakım alanları yapacağız.

Her ilçemizde İstanbul genelinde de bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız. 

Orada kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarında onların rehabilitasyonlarını yapacağız.”

CHP: "Sokak hayvanı nüfusunun artmasının önüne geçeceğiz."

CHP: "Sokak hayvanı nüfusunun artmasının önüne geçeceğiz."

CHP’nin 2024 Yerel Seçim Bildirgesi’ne göre sokak hayvanları konusunda merkezi yönetim ile iş birliğine vurgu yapılıyor. 

Hayvan bakımevlerinin kurulmasının zorunluluk olduğu belirtilen bildirgede şu ifadeler yer alıyor: 

 'Hayvan refahını gözeterek hayvan edinenlerin süreçlerini takip edecek, sokağa hayvan terk edilmesinin ve sokak hayvanı nüfusunun artmasının önüne geçeceğiz.'

Saadet Partisi: "Başıboş tüm köpekleri toplayacağız"

Saadet Partisi: "Başıboş tüm köpekleri toplayacağız"

Sokak hayvanlarıyla ilgili en keskin söyleme sahip aday Saadet Partili Birol Aydın

Aydın şu ifadeleri kullanıyor: 

'İstanbul’un sokaklarına inmiş köpek sürülerinin bir çocuğumuza daha dişlerinin geçirmemesi için ne gerekiyorsa biz yapacağız! Bu bağlamda, yaygın bir popülasyona ve kriz durumuna ulaşmış ölüm tehlikesi saçan başıboş sokak köpeklerini toplayacağız.'

İYİ Parti: "Orman bölgelerinde yeni alanlar oluşturacağız"

İYİ Parti: "Orman bölgelerinde yeni alanlar oluşturacağız"

İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu ise sokak hayvanlarını korumak ve sosyal yaşamda İstanbulluların güvenli yaşam sürdürmeleri için orman bölgelerinde yeni ‘alanlar’ oluşturacaklarını belirtiyor. 

Kavuncu ayrıca  barınaklarda 7 gün 24 saat esasıyla kameralı takip yapılacağını söylüyor.

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Yeniden Refah Partisi: "Hayvanseverlik adı altında sokaklarımız başıboş sokak köpekleri tarafından işgal ediliyor.Modern, konforlu barınaklar inşa edeceğiz"

Yeniden Refah Partisi: "Hayvanseverlik adı altında sokaklarımız başıboş sokak köpekleri tarafından işgal ediliyor.Modern, konforlu barınaklar inşa edeceğiz"

Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mehmet Altınöz de sokak hayvanlarının toplatılması gerektiğini söyleyenlerden. 

Altınöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 

'Hayvanseverlik adı altında sokaklarımız başıboş sokak köpekleri tarafından işgal ediliyor ve milletimizin can güvenliği açıkça hiçe sayılıyor. 

İlk adımda, sokakların ve parkların önce çocuklarımızın olduğu bilinciyle sokak hayvanları için yaşanabilir, modern, konforlu barınaklar inşa edeceğiz.

Barınaklarımızda mutlaka yeterli sayıda veteriner ve uzman görev yapacak. Bu barınaklardan hayvan sahiplenenlere su ve emlak vergilerinde yüzde 25 indirim uygulayacağız. 

Hayvanseverlerimiz için barınaklara belediye imkânları ile ücretsiz ulaşım sağlayacağız.'

DEM Parti: "Barınakları kapatacağız. Sokaklarda beslenme alanları kuracağız"

DEM Parti: "Barınakları kapatacağız. Sokaklarda beslenme alanları kuracağız"

DEM Parti ise sokak hayvanlarıyla ilgili doğadaki tüm canlıların yaşamının devamlılığının esas alınacağını belirtiyor. 

Partiden yapılan açıklamada şunlar dile getiriliyor:

'İstanbul'da sokak hayvanları için bakım ve beslenme merkezleri kuracağız. 

Tüm sokak hayvanları için sokaklara besleme odakları ve suluklar yerleştirecek ve koruma amaçlı yasal uyarı tabela ve afişlerini yaygınlaştıracağız. 

Sokak hayvanlarına yönelik kötü muameleyi önleyeceğiz.

Hayvanları ölüme terk eden barınakları, hayvanat bahçelerini, yunus parklarını, hayvan üretimi ve satışı yapan konut ve iş yerlerini kapatacağız.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda insani değerleri de gözeterek tartışalım 👇

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