İstanbul Valisi Davut Gül'den Sokak Köpekleriyle İlgili Açıklama: "Ortada İki Seçenek Var"

İstanbul Valisi Davut Gül, başıboş sokak köpekleri hakkında konuştu. Davut Gül, “Ortada iki tane seçenek var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor” diye konuştu.