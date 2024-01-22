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İstanbul Valisi Davut Gül'den Sokak Köpekleriyle İlgili Açıklama: "Ortada İki Seçenek Var"

İstanbul Valisi Davut Gül'den Sokak Köpekleriyle İlgili Açıklama: "Ortada İki Seçenek Var"

Davut Gül sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 09:31

İstanbul Valisi Davut Gül, başıboş sokak köpekleri hakkında konuştu. Davut Gül,  “Ortada iki tane seçenek var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor” diye konuştu. 

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İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularına yanıt verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularına yanıt verdi.

Son dönemde giderek artan sokak köpekleriyle ilgili şikayetleri değerlendiren Davut Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde giderek artan sokak köpekleriyle ilgili şikayetleri değerlendiren Davut Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, sokak köpekleri sorununun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili ise şunları söyledi:

Vali Gül, sokak köpekleri sorununun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor. Aynı anda bütün belediyeler bu işe para harcayarak, birinci önceliği olarak görürse bu iş 6 ayda İstanbul'un gündeminden çıkabilir."

"Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor. Aynı anda bütün belediyeler bu işe para harcayarak, birinci önceliği olarak görürse bu iş 6 ayda İstanbul'un gündeminden çıkabilir."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün sokak köpekleriyle ilgili açıklaması 👇

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Emel

Önce başı boş insan sorununa çare bulun. İnsanlardan yüzünden ölen insan sayısı daha fazla. Aynı kaldırımları on kere yıkıp yapacağınıza önce bu canları kısı... Devamını Gör

Freeman

👏👏👏

Sero Hanım

iki yol yok vali. bir yol var hepsinin rehabilite edilmesi. barınaklarda kısırlaştırılmaya, kürekle vurmaya, açlıktan birbirlerini yemeye engel olmaya, hasta... Devamını Gör

mamamia

Sadece belediyelerle yürümez, evet onların üstüne de düşen çok şey var ama hükümetin bildirim verip bunu zorunlu hâle getirmesi gerekiyor. toptan hepsini uyu... Devamını Gör

Bozkurt

İşte mesele bütçe zaten. Kağıt üzerinde en kolay yol öldürmek fakat ona bile masraf yapmak istemiyorlar.