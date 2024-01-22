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İş insanı Yasemin Sadıkoğlu'na Gece Kulübünde Saldırı: Saçları Koparıldı

İş insanı Yasemin Sadıkoğlu'na Gece Kulübünde Saldırı: Saçları Koparıldı

Saldırı Yasemin Sadıkoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 08:57

İş insanı Yasemin Sadıkoğluİstanbul Etiler'de bir gece kulübünde kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Sadıkoğlu'nun saçları koparıldı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Etiler'deki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Sadıkoğlu ve arkadaşları gece kulübünde eğlenirken, bir kadın Sadıkoğlu'nun yerini almak istedi. Sadıkoğlu'nun buna izin vermemesi üzerine kadın, Sadıkoğlu'nun saçlarına yapıştı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Etiler'deki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Sadıkoğlu ve arkadaşları gece kulübünde eğlenirken, bir kadın Sadıkoğlu'nun yerini almak istedi. Sadıkoğlu'nun buna izin vermemesi üzerine kadın, Sadıkoğlu'nun saçlarına yapıştı.

Sadıkoğlu, saçlarının bir kısmını koparan kadından şikayetçi oldu.

Hürriyet'in aktardığına göre, Sadıkoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Arkadaşım dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ dedi. Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, kadının biri beni alttan alttan itmeye başladı. Ne oluyor diye dönmeye ve kendisini uyarmaya çalışırken, birden saçlarıma yapıştı! Saçlarımı kurtarmaya çalışırken eğildim, kafamı uzun süre bırakmadı."

Hürriyet'in aktardığına göre, Sadıkoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Arkadaşım dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ dedi. Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, kadının biri beni alttan alttan itmeye başladı. Ne oluyor diye dönmeye ve kendisini uyarmaya çalışırken, birden saçlarıma yapıştı! Saçlarımı kurtarmaya çalışırken eğildim, kafamı uzun süre bırakmadı."

'Herkes ‘sana nasıl bunu yapar’ diye ellerime tutam tutam saç verince saçlarımın ciddi bir kısmını yerde gördüm, çok öfkelendim, mağdur edilen ben olmama rağmen hakkımı aramak isteyince mekân çalışanları bana müdahale ederek engel oldu. ' 

Kaynak

"Bana saldıran kadının bulunmasını istiyorum! Biz bu mekânlara dünya para harcayarak eğlenmeye gidiyoruz, sağlığımızı, canımızı tehlike altına sokmaya değil."

"Bana saldıran kadının bulunmasını istiyorum! Biz bu mekânlara dünya para harcayarak eğlenmeye gidiyoruz, sağlığımızı, canımızı tehlike altına sokmaya değil."

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