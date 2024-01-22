İş insanı Yasemin Sadıkoğlu'na Gece Kulübünde Saldırı: Saçları Koparıldı

'Herkes ‘sana nasıl bunu yapar’ diye ellerime tutam tutam saç verince saçlarımın ciddi bir kısmını yerde gördüm, çok öfkelendim, mağdur edilen ben olmama rağmen hakkımı aramak isteyince mekân çalışanları bana müdahale ederek engel oldu. '

Kaynak