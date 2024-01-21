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Son 5 Günde Sahilde 6 Ceset Bulunmuştu: Antalya Valiliği'nden Beklenen Açıklama Geldi!

Son 5 Günde Sahilde 6 Ceset Bulunmuştu: Antalya Valiliği'nden Beklenen Açıklama Geldi!

Antalya Sahildeki Cesetler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.01.2024 - 18:50 Son Güncelleme: 21.01.2024 - 19:14

Antalya Valiliği, son 5 günde sahilde bulunan 6 cesetle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Açıklamada, “Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de 1 kadın cesedi bulunmuştu.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de 1 kadın cesedi bulunmuştu.

Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile 6'ya ulaşmıştı.

Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile 6'ya ulaşmıştı.

Büyük tedirginlik yaratan cesetlerle ilgili Antalya Valiliği'nden beklenen açıklama bugün geldi.

Büyük tedirginlik yaratan cesetlerle ilgili Antalya Valiliği'nden beklenen açıklama bugün geldi.

Açıklamada, “Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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