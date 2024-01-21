Son 5 Günde Sahilde 6 Ceset Bulunmuştu: Antalya Valiliği'nden Beklenen Açıklama Geldi!

Antalya Valiliği, son 5 günde sahilde bulunan 6 cesetle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Açıklamada, “Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.