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Başak Demirtaş'tan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday Oluyor" İddası İçin Açıklama

Başak Demirtaş'tan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday Oluyor" İddası İçin Açıklama

İBB Başak Demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.01.2024 - 18:38

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Başak Demirtaş, 'DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullandı.

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sayaç hızla ilerlerken, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartıp çıkartmayacağı merak ediliyor. İBB başkanlığına olası adaylar arasında ismi geçenlerden birisi de, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sayaç hızla ilerlerken, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartıp çıkartmayacağı merak ediliyor. İBB başkanlığına olası adaylar arasında ismi geçenlerden birisi de, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş.

Başak Demirtaş, Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuştu, adaylık iddialarını ilk kez değerlendirdi.

Başak Demirtaş, Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuştu, adaylık iddialarını ilk kez değerlendirdi.

Kaynak

Başak Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş ayrıca şunları söyledi: "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz."

Başak Demirtaş ayrıca şunları söyledi: "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz."

31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi beklenen DEM Parti'nin aday çıkarması dengeleri değiştirebilir. 

DEM Parti'nin adaylık kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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