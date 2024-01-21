Başak Demirtaş'tan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday Oluyor" İddası İçin Açıklama
Başak Demirtaş'tan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday Oluyor" İddası İçin Açıklama
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Başak Demirtaş, 'DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullandı.
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sayaç hızla ilerlerken, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartıp çıkartmayacağı merak ediliyor. İBB başkanlığına olası adaylar arasında ismi geçenlerden birisi de, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş.
Başak Demirtaş, Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuştu, adaylık iddialarını ilk kez değerlendirdi.
Başak Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.
Başak Demirtaş ayrıca şunları söyledi: "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz."
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