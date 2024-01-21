Başak Demirtaş'tan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday Oluyor" İddası İçin Açıklama

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Başak Demirtaş, 'DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullandı.