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Bakan Yumaklı Görüntüleri Paylaştı: Türkiye'de İlk Kez Albino Çakal Görüntülendi

Bakan Yumaklı Görüntüleri Paylaştı: Türkiye'de İlk Kez Albino Çakal Görüntülendi

Albino Çakal
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.01.2024 - 17:15

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'albino çakal' görüntülendiğini duyurdu. Yumaklı görüntüleri, 'Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz...' notuyla paylaştı.

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Albino Çakal, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tarlasında çalışan ve bir çiftçi tarafından 21 Ocak'ta görüldü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Albino Çakal, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tarlasında çalışan ve bir çiftçi tarafından 21 Ocak'ta görüldü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede albino çakalı gözlemledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede albino çakalı gözlemledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez görüntülenen Albino Çakal 👇

Yaban hayatı uzmanları, albino çakaların doğada çok nadir görüldüğünü ve bu türlerin yaşam şansının diğer çakallardan daha az olduğunu ifade ediyor.

Yaban hayatı uzmanları, albino çakaların doğada çok nadir görüldüğünü ve bu türlerin yaşam şansının diğer çakallardan daha az olduğunu ifade ediyor.

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