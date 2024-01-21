Ertuğrul Özkök'ten Eşcinsellik Yazısı: 30 Yıl Önce Tarkan'a Sorulan En Zor Soru ve Yanıtı!
Ertuğrul Özkök'ten Eşcinsellik Yazısı: 30 Yıl Önce Tarkan'a Sorulan En Zor Soru ve Yanıtı!
T24 yazarı Ertuğrul Özkök, ünlü şarkıcı Tarkan'a 30 yıl önce sorulan 'Eşcinsel misin?' sorusunun megastara yöneltilen en zor soru olduğunu ve bunun bir benzerini kendisinin de yaşadığını yazdı.
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Ertuğrul Özkök, 1993 yılında bir davetin çıkışında Tarkan’a ayak üstü “Hayatın boyunca seni en rahatsız eden soru ne oldu…” sorusunun yöneltildiğini, Tarkan'ın ise bu soruya "“Galiba eşcinsel misin sorusu…” cevabı verdiğini yazdı.
72 yaşımda ünlü gazeteci "Eşcinsel misin?" sorusunun İzmir'de bir kafede otururken yanına gelen bir genç tarafından kendisine de sorulduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Bak delikanlı” dedim. Ve şöyle devam ettim: “Bu soruna evet veya hayır diye bir cevap vermeyeceğim. Çünkü bu soru çoğunlukla bir önyargı ile sorulur. Gay olmak bu toplumda utanılacak bir şey olarak algılanır."
"LGBT haklarını savunan her insan bir LGBT bireyi değildir. Ben sadece LGBT haklarını savunan bir insanım. Gay olsaydım bunu saklamazdım. Sana da tavsiyem bu soruyu bir daha başka kimseye sorma…”
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Tamam top değilsin anladık, keşke Ahmet Kaya gibi bi insana sebepsizce "vay şerefsiz" diyecek kadar "Şerefsiz" olmasaydın da adam olduğunu da anlasaydık