Emekli Maaşlarına Yapılan Ek Zam İçin Tarih Netleşiyor: Fark Şubat Maaşlarında Görülebilir
Emekli Maaşlarına Yapılan Ek Zam İçin Tarih Netleşiyor: Fark Şubat Maaşlarında Görülebilir
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Sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı.
Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.
17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Emekli maaşlarına yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kabine toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildiğini açıklamıştı. Yani emekli 37,57 yerine yüzde 42,6 zam alacak. Şubat ayında hesaplara yatırılması beklenen fark da bu oranlarla alakalı.
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