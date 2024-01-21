Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşlarına Yapılan Ek Zam İçin Tarih Netleşiyor: Fark Şubat Maaşlarında Görülebilir

Emekli Maaşlarına Yapılan Ek Zam İçin Tarih Netleşiyor: Fark Şubat Maaşlarında Görülebilir

Emekli Maaşı Zam farkı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.01.2024 - 15:45

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesi sonrası emeklinin bu farkı ne zaman alacağı konusunda da tarih netleşmeye başlandı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 5'lik farkı şubat ayı maaşında görmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı.

Sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı.

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Konu bu hafta Meclis'e gelecek.

Kaynak

Emekli maaşlarına yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

Emekli maaşlarına yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kabine toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildiğini açıklamıştı. Yani emekli 37,57 yerine yüzde 42,6 zam alacak. Şubat ayında hesaplara yatırılması beklenen fark da bu oranlarla alakalı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kabine toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildiğini açıklamıştı. Yani emekli 37,57 yerine yüzde 42,6 zam alacak. Şubat ayında hesaplara yatırılması beklenen fark da bu oranlarla alakalı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın