Emekli Maaşlarına Yapılan Ek Zam İçin Tarih Netleşiyor: Fark Şubat Maaşlarında Görülebilir

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesi sonrası emeklinin bu farkı ne zaman alacağı konusunda da tarih netleşmeye başlandı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 5'lik farkı şubat ayı maaşında görmesi bekleniyor.