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Türkiye Dünyadan Ayrıştı: Sigara Satışlarında Hiç Beklenmeyen Detay!

Türkiye Dünyadan Ayrıştı: Sigara Satışlarında Hiç Beklenmeyen Detay!

sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 13:18

Türkiye'de yüksek vergilerle sigaraya açılan savaş pek de işe yaramamış gözüküyor. Sigara satışları dünya genelinde düşüş eğilimindeyken Türkiye'de rekor kırdı. 2023 yılında Türkiye'de sigara satışı yüzde 17,7 arttı. 

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Türkiye, özellikle sigara karşıtı uygulamalarıyla dünyanın öncü ülkeleri arasında. Yüksek vergilendirme, kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik kısıtlamalar ve tek tip paket uygulaması gibi birçok sigara karşıtı önlem dünyanın gelişmiş ülkelerinden önce hayata geçirildi.

Türkiye, özellikle sigara karşıtı uygulamalarıyla dünyanın öncü ülkeleri arasında. Yüksek vergilendirme, kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik kısıtlamalar ve tek tip paket uygulaması gibi birçok sigara karşıtı önlem dünyanın gelişmiş ülkelerinden önce hayata geçirildi.

Ancak Türkiye'de sigara satışlarına yönelik rakamlar biraz düşündüren cinsten. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de sigara satışı 2023'te yüzde 17,7'lik artışla 137,4 milyar adete ulaşarak rekor kırdı.

Ancak Türkiye'de sigara satışlarına yönelik rakamlar biraz düşündüren cinsten. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de sigara satışı 2023'te yüzde 17,7'lik artışla 137,4 milyar adete ulaşarak rekor kırdı.

Sigara satışları dünyada azalmasına rağmen Türkiye'de oluşan grafik ise şu şekilde 👇

Sigara satışları dünyada azalmasına rağmen Türkiye'de oluşan grafik ise şu şekilde 👇

Kaynak

Türkiye'de sigara satışlarından elde edilen hasılat da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 79,6 artışla 288 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'de sigara satışlarından elde edilen hasılat da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 79,6 artışla 288 milyar TL'ye ulaştı.

Vergilendirmesi yüksek olmasına rağmen, sigara üretimi ve pazarın çok büyük bölümü yabancıların tekelinde.

Vergilendirmesi yüksek olmasına rağmen, sigara üretimi ve pazarın çok büyük bölümü yabancıların tekelinde.
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2023 yılında alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), önceki yıla göre yüzde 69,4'lük artışla 245,6 milyar TL'ye yükseldi.

2023 yılında alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), önceki yıla göre yüzde 69,4'lük artışla 245,6 milyar TL'ye yükseldi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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