Türkiye Dünyadan Ayrıştı: Sigara Satışlarında Hiç Beklenmeyen Detay!
Türkiye Dünyadan Ayrıştı: Sigara Satışlarında Hiç Beklenmeyen Detay!
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Türkiye, özellikle sigara karşıtı uygulamalarıyla dünyanın öncü ülkeleri arasında. Yüksek vergilendirme, kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik kısıtlamalar ve tek tip paket uygulaması gibi birçok sigara karşıtı önlem dünyanın gelişmiş ülkelerinden önce hayata geçirildi.
Ancak Türkiye'de sigara satışlarına yönelik rakamlar biraz düşündüren cinsten. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de sigara satışı 2023'te yüzde 17,7'lik artışla 137,4 milyar adete ulaşarak rekor kırdı.
Sigara satışları dünyada azalmasına rağmen Türkiye'de oluşan grafik ise şu şekilde 👇
Türkiye'de sigara satışlarından elde edilen hasılat da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 79,6 artışla 288 milyar TL'ye ulaştı.
Vergilendirmesi yüksek olmasına rağmen, sigara üretimi ve pazarın çok büyük bölümü yabancıların tekelinde.
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2023 yılında alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), önceki yıla göre yüzde 69,4'lük artışla 245,6 milyar TL'ye yükseldi.
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