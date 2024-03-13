Kredi Kartına Komisyonla Satılan Sigara Kavga Çıkardı!
Kredi Kartına Komisyonla Satılan Sigara Kavga Çıkardı!
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İlginç olay, geçen günlerde Esenyurt'taki Çınar Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda yaşandı.
Aldığı sigaranın ödemesinin kredi kartı ile yapan adam, fişine baktığında 1,5 TL fazla olduğunu gördü. Bakkal Nihat K. bankanın komisyon aldığı için bunu müşteriye yansıttıklarını söyledi.
Ardından şahıs sinirlenerek bakkala yumruklarla vurmaya başladı. Bakkal ilk yumruk darbelerinin ardından afallasa da daha sonra saldırganı alt etmeyi başardı. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken saldırgan dükkandan ayrılarak uzaklaştı.
Sigara satışındaki 1,5 liralık komisyon kavgası bakkalda bulunan güvenlik kamerasına böyle yansıdı 👇
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