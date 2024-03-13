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Kredi Kartına Komisyonla Satılan Sigara Kavga Çıkardı!

Kredi Kartına Komisyonla Satılan Sigara Kavga Çıkardı!

Kredi Kartı sigara Komisyon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 12:31

Esenyurt'ta kredi kartıyla sigara almak isteyen bir kişi 1,5 lira komisyon alındığını fark etti. Komisyona itiraz eden şahıs, bakkalı dövmeye çalıştı. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

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İlginç olay, geçen günlerde Esenyurt'taki Çınar Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda yaşandı.

İlginç olay, geçen günlerde Esenyurt'taki Çınar Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda yaşandı.

Aldığı sigaranın ödemesinin kredi kartı ile yapan adam, fişine baktığında 1,5 TL fazla olduğunu gördü. Bakkal Nihat K. bankanın komisyon aldığı için bunu müşteriye yansıttıklarını söyledi.

Aldığı sigaranın ödemesinin kredi kartı ile yapan adam, fişine baktığında 1,5 TL fazla olduğunu gördü. Bakkal Nihat K. bankanın komisyon aldığı için bunu müşteriye yansıttıklarını söyledi.

Ardından şahıs sinirlenerek bakkala yumruklarla vurmaya başladı. Bakkal ilk yumruk darbelerinin ardından afallasa da daha sonra saldırganı alt etmeyi başardı. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken saldırgan dükkandan ayrılarak uzaklaştı.

Ardından şahıs sinirlenerek bakkala yumruklarla vurmaya başladı. Bakkal ilk yumruk darbelerinin ardından afallasa da daha sonra saldırganı alt etmeyi başardı. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken saldırgan dükkandan ayrılarak uzaklaştı.

Bakkal, saldırgandan şikayetçi oldu.

Sigara satışındaki 1,5 liralık komisyon kavgası bakkalda bulunan güvenlik kamerasına böyle yansıdı 👇

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