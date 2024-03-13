Almanya'da Gündem Türk Döneri: Döner Fiyatları Başbakan Scholz'a Kadar Gitti!
Almanya'da Gündem Türk Döneri: Döner Fiyatları Başbakan Scholz'a Kadar Gitti!
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Almanya'da en çok tercih edilen yemeklerden biri haline gelen dönerin fiyatı artık neredeyse ülkede bir enflasyon göstergesi gibi.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, ekmek arası döner şehirden şehire değişse de, ortalama 7 Euro civarında. Yeni fiyatlar, Alman gençlerini hiç de memnun etmiyor ve konu en üst düzeye kadar iletildi.
Almanya Başbakanı Scholz, özellikle gençlerden döner fiyatları ile ilgili soru geldiğini söyledi. Bir gencin kendisine "Bay Scholz, döner ne zaman 3 Euro olacak?“ diye sorduğunu belirten Başbakan Scholz, şu cevabı verdi:
"Özellikle gençlerden son dönemlerde, döner fiyatlarına bir üst sınır getirilmesi talepleri geliyor. Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz- talebe göre belirleniyor. Döner üreticilerinin de çeşitli masrafları, ödemeleri var. Yani dönere bir üst fiyat sınırlaması getiremeyiz. Ama son dönemlerde enflasyon ciddi şekilde düştü ve giderek de düşecek."
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