Ferhat Göçer Fikrini Değiştirdi: Nuri Bilge Ceylan'a Telif Davası Mı Açıyor?
Ferhat Göçer Fikrini Değiştirdi: Nuri Bilge Ceylan'a Telif Davası Mı Açıyor?
Şarkıcı Ferhat Göçer, büyük ses getiren 'Kuru Otlar Üstüne' filminde 'Son Aşkım' adlı şarkısını izinsiz kullanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a dava açacağına dair yeni bir imada bulundu.
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Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısının, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Yaşanan bu gelişme sonrası açıklama yapan Ferhat Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır" ifadelerini kullandı.
Magazin basınında tartışma yaratan olay sonrası ise Ferhat Göçer'den kafa karıştıran bir açıklama daha geldi. Ferhat Göçer, Nuri Bilge Ceyhan'a şarkı nedeniyle telif davası açabileceğine dair bir paylaşım yaptı.
Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 👇
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