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Ferhat Göçer Fikrini Değiştirdi: Nuri Bilge Ceylan'a Telif Davası Mı Açıyor?

Ferhat Göçer Fikrini Değiştirdi: Nuri Bilge Ceylan'a Telif Davası Mı Açıyor?

Ferhat Göçer Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üzerine
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 14:06

Şarkıcı Ferhat Göçer, büyük ses getiren 'Kuru Otlar Üstüne' filminde 'Son Aşkım' adlı şarkısını izinsiz kullanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a dava açacağına dair yeni bir imada bulundu. 

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Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısının, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısının, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrası açıklama yapan Ferhat Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası açıklama yapan Ferhat Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır" ifadelerini kullandı.

Magazin basınında tartışma yaratan olay sonrası ise Ferhat Göçer'den kafa karıştıran bir açıklama daha geldi. Ferhat Göçer, Nuri Bilge Ceyhan'a şarkı nedeniyle telif davası açabileceğine dair bir paylaşım yaptı.

Magazin basınında tartışma yaratan olay sonrası ise Ferhat Göçer'den kafa karıştıran bir açıklama daha geldi. Ferhat Göçer, Nuri Bilge Ceyhan'a şarkı nedeniyle telif davası açabileceğine dair bir paylaşım yaptı.

Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 👇

Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 👇

'Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. 

Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. 

Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler.'

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