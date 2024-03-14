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Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne Filminde Telif İhlali: Ünlü Şarkı İzinsiz Kullanılmış

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne Filminde Telif İhlali: Ünlü Şarkı İzinsiz Kullanılmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 09:34

Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmiyle büyük bir başarı elde etti. Merve Dizdar'ın Cannes Ödülü'ne layık görüldüğü filmle ilgili bir detay ortaya çıktı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ferhat Göçer'in şarkısı, filmde izinsiz kullanıldı. 

Açıklama yapan Ferhat Göçer'in telif miktarının ne kadar olduğu da ortaya çıktı!

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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, büyük bir başarı elde etti.

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, büyük bir başarı elde etti.

Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerinden olan Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan filmleri arasında en yüksek gün açılışını yapan film oldu.

Başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici’nin yer aldığı “Kuru Otlar Üstüne”, Cannes Film Festivali'nde de başarı elde etti.

Başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici’nin yer aldığı “Kuru Otlar Üstüne”, Cannes Film Festivali'nde de başarı elde etti.

Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Başarılı oyuncu, ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Kuru Otlar Üstüne filmiyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Ferhat Göçer'in bir şarkısı, filmde izinsiz kullanıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Kuru Otlar Üstüne filmiyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Ferhat Göçer'in bir şarkısı, filmde izinsiz kullanıldı.

Aynı zamanda Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in şarkısı 'Son Aşkım'ın filmde izinsiz bir şekilde kullanıldığı ortaya çıktı.

MSG'nin avukatlarının yaptığı incelemede, şarkının izinsiz kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

MSG'nin avukatlarının yaptığı incelemede, şarkının izinsiz kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Ferhat Göçer, yaptığı açıklamada; “Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Dediğim gibi film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten.' ifadelerine yer verdi.

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"Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum"

"Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum"

5 saniye de olsa 5 dakika da olsa eser sahibinin izninin alınması gerektiğinin altını çizen Göçer, '...telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele” dedi.

Ferhat Göçer, "Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum" diyerek konuya son noktayı koydu.

Ferhat Göçer, "Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum" diyerek konuya son noktayı koydu.

Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, şarkının telif ücreti ise 5 bin dolar.

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