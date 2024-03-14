Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne Filminde Telif İhlali: Ünlü Şarkı İzinsiz Kullanılmış
Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne Filminde Telif İhlali: Ünlü Şarkı İzinsiz Kullanılmış
Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmiyle büyük bir başarı elde etti. Merve Dizdar'ın Cannes Ödülü'ne layık görüldüğü filmle ilgili bir detay ortaya çıktı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ferhat Göçer'in şarkısı, filmde izinsiz kullanıldı.
Açıklama yapan Ferhat Göçer'in telif miktarının ne kadar olduğu da ortaya çıktı!
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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, büyük bir başarı elde etti.
Başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici’nin yer aldığı “Kuru Otlar Üstüne”, Cannes Film Festivali'nde de başarı elde etti.
Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
Habertürk'ün aktardığına göre, Kuru Otlar Üstüne filmiyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Ferhat Göçer'in bir şarkısı, filmde izinsiz kullanıldı.
MSG'nin avukatlarının yaptığı incelemede, şarkının izinsiz kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.
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"Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum"
Ferhat Göçer, "Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum" diyerek konuya son noktayı koydu.
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