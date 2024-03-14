Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne Filminde Telif İhlali: Ünlü Şarkı İzinsiz Kullanılmış

Ferhat Göçer, yaptığı açıklamada; “Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Dediğim gibi film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten.' ifadelerine yer verdi.