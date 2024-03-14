Fatih Altaylı, Siyasiler ve Anketçilere Seslendi: "Halkın Tek Gündemi Bu"
Fatih Altaylı, Siyasiler ve Anketçilere Seslendi: "Halkın Tek Gündemi Bu"
Gazeteci Fatih Altaylı, yaklaşan seçim öncesi anketçiler ve siyasilere seslenerek halkın tek gündeminin 'hayat pahalılığı' olduğunu söyledi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'hayat pahalılığını' ele aldı.
İstanbul'da gittiği bir muhallebicide 1 kilo kol böreği, 2 simit, 3 ayrana 650 lira verdiğini belirten Fatih Altaylı şunları yazdı 👇
Çalışanlarla ettiği sohbette hepsinin fiyatlardan ve hayat pahalılığından yakındığını aktaran Altaylı şöyle devam etti: 👇
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