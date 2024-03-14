Fatih Altaylı, Siyasiler ve Anketçilere Seslendi: "Halkın Tek Gündemi Bu"

''Bu ne ya'” dedim istemeden. 'Kaç lira oldu börek?' diye sordum.

Kilosu 450 TL. Gösterdiğim tepkiye kasadaki genç kız 'Haklısın Fatih Bey' yanıtını verdi. 'Son aldığımda 50 TL falandı' dedim. 'Doğrudur. Pandemiden hemen öncedir' dedi.

Pandemi öncesi sanki milattan önce gibi'