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Fatih Altaylı, Siyasiler ve Anketçilere Seslendi: "Halkın Tek Gündemi Bu"

Fatih Altaylı, Siyasiler ve Anketçilere Seslendi: "Halkın Tek Gündemi Bu"

Fatih Altaylı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 12:31

Gazeteci Fatih Altaylı, yaklaşan seçim öncesi anketçiler ve siyasilere seslenerek halkın tek gündeminin 'hayat pahalılığı' olduğunu söyledi. 

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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'hayat pahalılığını' ele aldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'hayat pahalılığını' ele aldı.

İstanbul'da gittiği bir muhallebicide 1 kilo kol böreği, 2 simit, 3 ayrana 650 lira verdiğini belirten Fatih Altaylı şunları yazdı 👇

İstanbul'da gittiği bir muhallebicide 1 kilo kol böreği, 2 simit, 3 ayrana 650 lira verdiğini belirten Fatih Altaylı şunları yazdı 👇

''Bu ne ya'” dedim istemeden. 'Kaç lira oldu börek?' diye sordum. 

Kilosu 450 TL. Gösterdiğim tepkiye kasadaki genç kız 'Haklısın Fatih Bey' yanıtını verdi. 'Son aldığımda 50 TL falandı' dedim. 'Doğrudur. Pandemiden hemen öncedir' dedi. 

Pandemi öncesi sanki milattan önce gibi'

Çalışanlarla ettiği sohbette hepsinin fiyatlardan ve hayat pahalılığından yakındığını aktaran Altaylı şöyle devam etti: 👇

Çalışanlarla ettiği sohbette hepsinin fiyatlardan ve hayat pahalılığından yakındığını aktaran Altaylı şöyle devam etti: 👇

'Kızgın, umutsuz, keyifsizdi hepsi. 

Kimle konuşsak, kime iki çift laf etsek, markette, lokantada, her yerde aynı sohbet.

 Halkın başka gündemi yok. Siyasetçilerin haberi olsun. Anketçilerin de!'

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