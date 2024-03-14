Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Diyanet'e Rüşvet Suçlaması: "Parayı Tuvaletin Camının Arkasına Koydum"
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Diyanet'e Rüşvet Suçlaması: "Parayı Tuvaletin Camının Arkasına Koydum"
Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ rolünü canlandıran oyuncu Ateş Fatih Uçan, Türkiye Diyanet Vakfı için çektiği bir film nedeni ile kendisinden rüşvet istendiğini iddia etti.
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Oyuncu Ateş Fatih Uçan videosunda, 2019’da çektiği 2 dakikalık ‘Ramazan’ adı verilen tanıtım filmini ihale ile üstlendiğini anlatıyor.
Uçan, ihalenin kendisine verilmesine aracılık eden Türkiye Diyanet Vakfı yöneticisi Y. D.’nin ise rüşvet istediğini iddia etti.
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 2 ay önce çekilen videonun yönetime ulaşması üzerine Teftiş Kurulu müfettiş görevlendirmesi yaptı.
Suçlamaların odağındaki Y. D., konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise “O videoyu izledim. Müfettiş benim de ifademi aldı. Müfettiş raporunda böyle bir olayın olmadığı teyit edildi. Tamamen iftira” dedi.
Ateş Fatih Uçan’ın çektiği o video 👇
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