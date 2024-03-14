Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Diyanet'e Rüşvet Suçlaması: "Parayı Tuvaletin Camının Arkasına Koydum"

Y. D., Ateş Fatih Uçan’ın, kurumdan iş alamadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Y. D. ayrıca söz konusu olay ile ilgili aklandığını, ancak başka bir kişi ile yaşadığı tartışma nedeni ile kurum ile ilişkisinin 15 Mart itibari ile sona ereceğini kaydetti.