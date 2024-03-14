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Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Diyanet'e Rüşvet Suçlaması: "Parayı Tuvaletin Camının Arkasına Koydum"

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Diyanet'e Rüşvet Suçlaması: "Parayı Tuvaletin Camının Arkasına Koydum"

Rüşvet Ateş Fatih Uçan Diyanet Vakfı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 17:02

Akasya Durağı dizisinde ‘Ali Kemal’ rolünü canlandıran oyuncu Ateş Fatih Uçan, Türkiye Diyanet Vakfı için çektiği bir film nedeni ile kendisinden rüşvet istendiğini iddia etti.

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Oyuncu Ateş Fatih Uçan videosunda, 2019’da çektiği 2 dakikalık ‘Ramazan’ adı verilen tanıtım filmini ihale ile üstlendiğini anlatıyor.

Oyuncu Ateş Fatih Uçan videosunda, 2019’da çektiği 2 dakikalık ‘Ramazan’ adı verilen tanıtım filmini ihale ile üstlendiğini anlatıyor.

Uçan, ihalenin kendisine verilmesine aracılık eden Türkiye Diyanet Vakfı yöneticisi Y. D.’nin ise rüşvet istediğini iddia etti.

Uçan, ihalenin kendisine verilmesine aracılık eden Türkiye Diyanet Vakfı yöneticisi Y. D.’nin ise rüşvet istediğini iddia etti.

Uçan, Y. D.’nin, kendisinden istediği 7 bin lirayı banka yolu ile veya zarf içinde istemediğini öne sürerek şunları anlattı: 

 “Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir toplantısı vardı. Beykoz Kabacık’taki bir restorandaydı bu toplantı. Parayı, tuvaletin camının arkasına koydum. Y. D. de o parayı aldı.”

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 2 ay önce çekilen videonun yönetime ulaşması üzerine Teftiş Kurulu müfettiş görevlendirmesi yaptı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 2 ay önce çekilen videonun yönetime ulaşması üzerine Teftiş Kurulu müfettiş görevlendirmesi yaptı.

Kaynak

Suçlamaların odağındaki Y. D., konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise “O videoyu izledim. Müfettiş benim de ifademi aldı. Müfettiş raporunda böyle bir olayın olmadığı teyit edildi. Tamamen iftira” dedi.

Suçlamaların odağındaki Y. D., konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise “O videoyu izledim. Müfettiş benim de ifademi aldı. Müfettiş raporunda böyle bir olayın olmadığı teyit edildi. Tamamen iftira” dedi.

Y. D., Ateş Fatih Uçan’ın, kurumdan iş alamadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Y. D. ayrıca söz konusu olay ile ilgili aklandığını, ancak başka bir kişi ile yaşadığı tartışma nedeni ile kurum ile ilişkisinin 15 Mart itibari ile sona ereceğini kaydetti.

Ateş Fatih Uçan’ın çektiği o video 👇

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