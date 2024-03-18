Bursa'da Çanakkale Anması: Seyit Onbaşı Top Mermisiyle Metroya Bindi
Bursa'da Çanakkale Anması: Seyit Onbaşı Top Mermisiyle Metroya Bindi
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Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa’da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni unutturmamak için metro içerisinde gösteri düzenledi.
Seyit Onbaşıyı canlandıran tiyatrocu ve silah arkadaşları, temsili 215 kilogramlık top mermisiyle metroya bindi.
Gösteride 1915 yılında Çanakkale’de yaşananlar anlatılırken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Duygu dolu gösteri sonrası oyuncular, Şehreküstü Meydanı’nda vatandaşlar ile fotoğraf çekindi.
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