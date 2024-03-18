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Bursa'da Çanakkale Anması: Seyit Onbaşı Top Mermisiyle Metroya Bindi

Bursa'da Çanakkale Anması: Seyit Onbaşı Top Mermisiyle Metroya Bindi

Çanakkale Seyit Onbaşı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 15:02

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde, Bursa'da farklı bir anma yapıldı. Anma etkinliğinde Seyit Onbaşıyı canlandıran tiyatrocu temsili 215 kilogramlık top mermisiyle metroya bindi. 

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Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa’da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni unutturmamak için metro içerisinde gösteri düzenledi.

Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa’da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni unutturmamak için metro içerisinde gösteri düzenledi.

Seyit Onbaşıyı canlandıran tiyatrocu ve silah arkadaşları, temsili 215 kilogramlık top mermisiyle metroya bindi.

Seyit Onbaşıyı canlandıran tiyatrocu ve silah arkadaşları, temsili 215 kilogramlık top mermisiyle metroya bindi.

Gösteride 1915 yılında Çanakkale’de yaşananlar anlatılırken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Gösteride 1915 yılında Çanakkale’de yaşananlar anlatılırken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Duygu dolu gösteri sonrası oyuncular, Şehreküstü Meydanı’nda vatandaşlar ile fotoğraf çekindi.

Duygu dolu gösteri sonrası oyuncular, Şehreküstü Meydanı’nda vatandaşlar ile fotoğraf çekindi.

Çocukların ilgi odağı ise Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisi oldu.

Buyrun o anları birlikte izliyoruz 👇

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