Market Zincirinde Kadını Taciz Etti: Pişkin Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde yaşanan taciz anı kameralara yansıdı.

Marketten içeri giren bir adam, o sırada reyondan bir şeyler seçen bir kadını alenen taciz etti.

Görüntülerde neye uğradığını şaşıran kadının ilk şaşkınlığının ardından adama saldırdığı ve polisi aradığı görülüyor.