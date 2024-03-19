Market Zincirinde Kadını Taciz Etti: Pişkin Tavırlarıyla Dikkat Çekti
Market Zincirinde Kadını Taciz Etti: Pişkin Tavırlarıyla Dikkat Çekti
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde yaşanan taciz anı kameralara yansıdı.
Marketten içeri giren bir adam, o sırada reyondan bir şeyler seçen bir kadını alenen taciz etti.
Görüntülerde neye uğradığını şaşıran kadının ilk şaşkınlığının ardından adama saldırdığı ve polisi aradığı görülüyor.
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Sosyal medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerinde olayın Türkiye'de en çok şubeye sahip market zincirlerinden birinde yaşandığı görülüyor.
Tacizci kapıdan girmesinin ardından, reyondan bir şeyler seçen bir kadını hedef alıyor ve arkasından yaklaşarak taciz ediyor.
Neye uğradığını şaşıran kadın ilk şaşkınlığının ardından tacizciye tokat atmaya başlıyor. Kadının, tacizcinin marketten çıkmaya çalıştığı anda ise telefonla polisleri aradığı görülüyor.
Söz konusu taciz olayıyla ilgili öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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