MAK'tan Ankara, İzmir ve Hatay Anketi: "Bu Seçim Bitmiştir"
MAK'tan Ankara, İzmir ve Hatay Anketi: "Bu Seçim Bitmiştir"
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da Mansur Yavaş'ın açık ara kazandığını, Hatay'da Lütfü Savaş'ın önde olduğunu ve İzmir'de 'küskün' seçmenin tavrının sonuçları çok değiştiremeyeceğini söyledi.
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MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e Ankara, İzmir ve Hatay’daki son durumu anlattı.
Kulat, tartışmaların merkezindeki Hatay’da CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın önde olduğunu söyledi.
Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan'ın rüşvet istediğine dair ortaya çıkan ses kayıtları iddiası sonrası eski milli futbolcuyu adaylıktan çektiğini duyurmuştu.
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın ise büyük oranda seçimi kazanmaya yakın olduğunu savundu.
Mehmet Ali Kulat, İzmir’de ana muhalefetin 'parti aidiyeti' konusunda bariz bir üstünlüğü bulunduğunu, 'kırgın ve kızgın' seçmenin oylarda birkaç puan düşüşe yol açmasını beklediğini, ancak CHP adayının seçimi yine de rahat kazanacağını söyledi.
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