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MAK'tan Ankara, İzmir ve Hatay Anketi: "Bu Seçim Bitmiştir"

MAK'tan Ankara, İzmir ve Hatay Anketi: "Bu Seçim Bitmiştir"

Hatay Mansur Yavaş Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 11:01

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da Mansur Yavaş'ın açık ara kazandığını, Hatay'da Lütfü Savaş'ın önde olduğunu ve İzmir'de 'küskün' seçmenin tavrının sonuçları çok değiştiremeyeceğini söyledi. 

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MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e Ankara, İzmir ve Hatay’daki son durumu anlattı.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e Ankara, İzmir ve Hatay’daki son durumu anlattı.

Kaynak

Kulat, tartışmaların merkezindeki Hatay’da CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın önde olduğunu söyledi.

Kulat, tartışmaların merkezindeki Hatay’da CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın önde olduğunu söyledi.

Kulat şu ifadeleri kullandı: 

'Lütfü Savaş, daha Gökhan Zan varken bile seçimi kazanıyor görünüyordu.

TİP’in orada seçim kazanması çok kolay değildi, onu söylemek lazım. 

Şüphesiz oyunu artıracaktı bu olay olmasaydı (Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesi ve hakkındaki iddialar), ciddi bir oy olabilirdi. 

Ama yarış CHP ve AK Parti arasında geçerdi. 

Gökhan Bey’in alabileceği oy yüzde 20 bandının üzerine çıkmış olsaydı aradan AK Parti çıkabilirdi, Lütfü Savaş kaybedebilirdi.'

Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan'ın rüşvet istediğine dair ortaya çıkan ses kayıtları iddiası sonrası eski milli futbolcuyu adaylıktan çektiğini duyurmuştu.

Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan'ın rüşvet istediğine dair ortaya çıkan ses kayıtları iddiası sonrası eski milli futbolcuyu adaylıktan çektiğini duyurmuştu.

Gökhan Zan ise ses kayıtlarının montaj olduğunu ve kendine itibar suikasti yapıldığını savunuyor.

Gökhan Zan'la ilgili iddaları yazdığımız içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz 👇

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın ise büyük oranda seçimi kazanmaya yakın olduğunu savundu.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın ise büyük oranda seçimi kazanmaya yakın olduğunu savundu.

Kulat, Ankara'daki seçim anketleriyle ilgili şunları dile getirdi: 

'Fark kararsızlar dağıtıldıktan sonra 8'lere çıkıyor. 

Bu seçim Mansur Yavaş tarafından, -en azından yılların deneyimi üzerinden söylüyorum- şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir. 

Ama fark biraz daha mı açılır, böyle mi kalır, yoksa çok küçük bir daralma mı olur, onu göreceğiz ama çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu seçim kazanılır.'

Mehmet Ali Kulat, İzmir’de ana muhalefetin 'parti aidiyeti' konusunda bariz bir üstünlüğü bulunduğunu, 'kırgın ve kızgın' seçmenin oylarda birkaç puan düşüşe yol açmasını beklediğini, ancak CHP adayının seçimi yine de rahat kazanacağını söyledi.

Mehmet Ali Kulat, İzmir’de ana muhalefetin 'parti aidiyeti' konusunda bariz bir üstünlüğü bulunduğunu, 'kırgın ve kızgın' seçmenin oylarda birkaç puan düşüşe yol açmasını beklediğini, ancak CHP adayının seçimi yine de rahat kazanacağını söyledi.

Kulat'ın İzmir araştırmasına ilişkin değerlendirmeleri şöyle: 

'AK Parti adayı Hamza Dağ'ın performansının daha iyi olduğu genel anlamda görülüyor ve söyleniyor. Hamza Dağ'ın oyunda bir artış olması muhtemel. Ama o artışın da çok sıra dışı bir artış olmasını beklemiyorum.'

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