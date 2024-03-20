MAK'tan Ankara, İzmir ve Hatay Anketi: "Bu Seçim Bitmiştir"

Kulat, Ankara'daki seçim anketleriyle ilgili şunları dile getirdi:

'Fark kararsızlar dağıtıldıktan sonra 8'lere çıkıyor.

Bu seçim Mansur Yavaş tarafından, -en azından yılların deneyimi üzerinden söylüyorum- şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir.

Ama fark biraz daha mı açılır, böyle mi kalır, yoksa çok küçük bir daralma mı olur, onu göreceğiz ama çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu seçim kazanılır.'