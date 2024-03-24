İlber Ortaylı'dan Dikkat Çeken Çıkış: Trabzon'da Maç Oynatılmamasını Önerdi

'Geçen hafta Türkiye’yi meşum niteliğine rağmen fazla dehşete kaptırmayan bir olay meydana geldi. Gerçi seçim atmosferi içinde daha dingin bir biçimde geçiştirilmesi hayırlı olmuştur.

En azından seçim dolayısıyla politikacıların bu işe fazla ilgi duymaz görünmesi bu dinginlikte rol oynuyor. Bazı politikacıların özellikle Trabzonluların, söz söylemekten kaçınması da buna bağlıdır.

Her zaman olduğu gibi vazife şuuruna sahip İçişleri Bakanı’mız olayların titizlikle takip edileceğini açıkladı ve provokatörler adaletin önüne çıkarıldı.'

Tiplerden biri sahaya 'ortalığı yatıştırmak' için indiğini söylüyor. Yani Almanya’dan sırf bunun için gelmiş. Suratına taktığı Almanya’daki holiganların kullandığı iğrenç maskeyi bu kadar sakin tabiatlı (!) bir adamın neden buraya taşıdığını sormak lazım. Bu olayın sadece futbola has bir holiganlık olduğu da su götürür.

Provokasyon soyunma odalarından havaalanına kadar uzandı. Geleneksel misafirperverlik hiç ortada yoktu.'