İlber Ortaylı'dan Dikkat Çeken Çıkış: Trabzon'da Maç Oynatılmamasını Önerdi
İlber Ortaylı'dan Dikkat Çeken Çıkış: Trabzon'da Maç Oynatılmamasını Önerdi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası bir süre kentte maç oynatılmamasını önerdi.
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 2-3 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yaşanan saha olaylarına ilişkin konuşulacak bir yazı kaleme aldı.
Ortaylı yazısında taraflarlar tarafından futbolculara gerçekleştirilen saldırı sonrasında Trabzon şehrinde bir süre maç oynatılmamasını önerdi.
Ortaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 👇
"Mahalli milliyetçiliğe, holiganlığa karşı böyle politikacılar lazım. Bu olay gayet iptidai bir zihniyete dayanıyor: 'Her iş bize, her hizmet bize, ligde şampiyonluk da bize' Buna, 'Ne hakla, niçin?' diye soran çıkmıyor. Son derece istenmeyen sonuçları doğuracak bir tutum. Bu gelişmeleri önleyecek pehlivan lazım. Şiddeti değil, kanunu ve adaleti serseriliğin önüne dikecek birisi."
"Trabzon’un ev sahibi olarak yaptığı bu hareket millî ananeye uymaz. Eğer şehre her gelen takımların onların önünde yenilmesi gerekiyorsa zaferin defne dalını ilk günden başlarına koyalım. Yalnız bunun adı o zaman lig yarışması olmaz. Yurtiçi maçların Trabzon’da oynanmasına bir müddet ara verilmesi ciddi bir tekliftir"
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"Bütün bu olayların sonucu şu; çocuklar futboldan uzaklaşıyor. Yeni nesiller bu tip bir sporseverliğin ve sporculuğun kendi bünyelerine uzak olduğunu düşünmeye başlıyorlar. "
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Çok mantıklı bir öneri. Bu yüzden kabul edilmeyeceğine eminim.
Tamam hocam not alındı ✍️
Trabzonda yaşanan olaylardan çok daha beteri 2011 de fenerbahçe stadında yaşandı. Yine taraftarlar sahaya indi hatta saha dışında polisler linçlendi polis ar... Devamını Gör