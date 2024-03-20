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Murat Kurum Mal Varlığını Açıkladı: Araba, Daire, Nakit, Altın ve Borç!

Murat Kurum Mal Varlığını Açıkladı: Araba, Daire, Nakit, Altın ve Borç!

Murat Kurum
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 16:24

AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. 

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Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanında 1 araç, 3 konut, 4 mücevher, 3 silah yer aldı.

Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanında 1 araç, 3 konut, 4 mücevher, 3 silah yer aldı.

TGRT'nin habere göre, ayrıca 14 milyon lira da borç olduğu belirtildi.

Kurum'un hesabındaki paralarınsa 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avro olduğu belirtildi.

Ayrıca mücevherlerin toplam değeri ise yaklaşık 3 milyon 300 bin lira.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konut Murat Kurum'un adına kayıtlıyken; Altındağ'daki ve Kağıthane'deki konutlarsa eşi Şengül Kurum'un adına kayıtlı.

Murat Kurum'un mal varlığı listesi 👇

Murat Kurum'un mal varlığı listesi 👇

Murat Kurum, daha önce mal varlığı hakkında yaptığı açıklamada "Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Kurum, daha önce mal varlığı hakkında yaptığı açıklamada "Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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