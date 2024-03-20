Murat Kurum Mal Varlığını Açıkladı: Araba, Daire, Nakit, Altın ve Borç!
Murat Kurum Mal Varlığını Açıkladı: Araba, Daire, Nakit, Altın ve Borç!
AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı.
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Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanında 1 araç, 3 konut, 4 mücevher, 3 silah yer aldı.
Murat Kurum'un mal varlığı listesi 👇
Murat Kurum, daha önce mal varlığı hakkında yaptığı açıklamada "Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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