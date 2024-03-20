Murat Kurum Mal Varlığını Açıkladı: Araba, Daire, Nakit, Altın ve Borç!

TGRT'nin habere göre, ayrıca 14 milyon lira da borç olduğu belirtildi.

Kurum'un hesabındaki paralarınsa 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avro olduğu belirtildi.

Ayrıca mücevherlerin toplam değeri ise yaklaşık 3 milyon 300 bin lira.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konut Murat Kurum'un adına kayıtlıyken; Altındağ'daki ve Kağıthane'deki konutlarsa eşi Şengül Kurum'un adına kayıtlı.