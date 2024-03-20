Cinsel Saldırı Suçundan 4,5 Yıl Hapis Cezası Alan Dani Alves'in Kefaleti Belli Oldu: Serbest Kalacak!
Cinsel Saldırı Suçundan 4,5 Yıl Hapis Cezası Alan Dani Alves'in Kefaleti Belli Oldu: Serbest Kalacak!
Cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Dani Alves'in kefalet bedeli 1 milyon euro olarak belirlendi.
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İspanyol Marca gezetesi, Barselona Mahkemesi'nin Dani Alves'in 1 milyon euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağına karar verdiğini aktardı.
Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
40 yaşındaki Alves, ifadesini üç kez değiştirmiş, son olarak 'cinsel ilişkiyi' kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini belirtmişti.
Haberde ayrıca Alves'in serbest bırakılması İspanyol ve Brezilya pasaportlarını teslim etmesiyle ülke dışına çıkmamasına ve haftalık mahkeme kontrollerini kabul etmesine bağlı olduğu belirtildi.
Barcelona, Alves'in adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.
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Normali budur. Kumpasa kurban gitti adam
Sen ölmedin mi ya? Biz senin cenazene geldik?