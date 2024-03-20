Türkiye'deki Rusların Sandık Sonuçları Ortaya Çıktı: Putin Sadece Trabzon'da Kaybetti
Türkiye'deki Rusların Sandık Sonuçları Ortaya Çıktı: Putin Sadece Trabzon'da Kaybetti
Rusya seçimleri için Türkiye'de 4 şehirde kurulan sandıkların 3'ünden Vladimir Putin çıktı. Trabzon'da ise Vladislav Davankov Putin'i geride bıraktı.
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Rusya Devlet Başkanlığı Seçimleri için ülke dışındaki 383 bin Rus vatandaşı çeşitli merkezlerde oy kullandı.
Merkezi Seçim Komisyonu'na göre yabancı ülkelerdeki seçmenlerin yüzde 72,1'i Putin'i seçti.
Türkiye'deki Rusya seçimleri için ise İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere dört şehirde sandık kurulmuştu.
Putin'e 3 sandıktan zafer çıkarken Trabzon'da Davankov yüzde 64,47'lik bir sonuçla seçimdeki en yüksek kazanımlarından birine ulaştı.
Türkiye'de Ruslar, seçimler için özellikle Antalya ve İstanbul'da uzun kuyruklar oluşturmuştu.
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Rusya Devlet Başkanlığı seçiminini oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazanmıştı. 71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.
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