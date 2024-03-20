Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Türkiye'deki Rusların Sandık Sonuçları Ortaya Çıktı: Putin Sadece Trabzon'da Kaybetti

Türkiye'deki Rusların Sandık Sonuçları Ortaya Çıktı: Putin Sadece Trabzon'da Kaybetti

Rusya Vladimir Putin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 14:28

Rusya seçimleri için Türkiye'de 4 şehirde kurulan sandıkların 3'ünden Vladimir Putin çıktı. Trabzon'da ise Vladislav Davankov Putin'i geride bıraktı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Rusya Devlet Başkanlığı Seçimleri için ülke dışındaki 383 bin Rus vatandaşı çeşitli merkezlerde oy kullandı.

Rusya Devlet Başkanlığı Seçimleri için ülke dışındaki 383 bin Rus vatandaşı çeşitli merkezlerde oy kullandı.

Merkezi Seçim Komisyonu'na göre yabancı ülkelerdeki seçmenlerin yüzde 72,1'i Putin'i seçti.

Merkezi Seçim Komisyonu'na göre yabancı ülkelerdeki seçmenlerin yüzde 72,1'i Putin'i seçti.

Diğer adaylar Vladislav Davankov yüzde 16,65, komünist Nikolai Kharitonov yüzde 2,22, LDPR lideri Leonid Slutsky yüzde 1,97 oy aldı.

Türkiye'deki Rusya seçimleri için ise İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere dört şehirde sandık kurulmuştu.

Türkiye'deki Rusya seçimleri için ise İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere dört şehirde sandık kurulmuştu.

Putin'e 3 sandıktan zafer çıkarken Trabzon'da Davankov yüzde 64,47'lik bir sonuçla seçimdeki en yüksek kazanımlarından birine ulaştı.

Putin'e 3 sandıktan zafer çıkarken Trabzon'da Davankov yüzde 64,47'lik bir sonuçla seçimdeki en yüksek kazanımlarından birine ulaştı.

Türkiye'de Ruslar, seçimler için özellikle Antalya ve İstanbul'da uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Türkiye'de Ruslar, seçimler için özellikle Antalya ve İstanbul'da uzun kuyruklar oluşturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Rusya Devlet Başkanlığı seçiminini oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazanmıştı. 71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.

Rusya Devlet Başkanlığı seçiminini oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazanmıştı. 71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.

Seçimlere katılım oranının ise yüzde 74'ün üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?