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ORC'den İstanbul'un İlçeleri İçin Seçim Anketi Geldi: Kadıköy'de Komünist Başkan Çok Geri Kaldı!

ORC'den İstanbul'un İlçeleri İçin Seçim Anketi Geldi: Kadıköy'de Komünist Başkan Çok Geri Kaldı!

Seçim Anketi Komünist Başkan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 12:21

ORC Araştırma, 12-17 Mart tarihleri arasında 1390 katılımcı ile yaptığı İstanbul'un ilçeleri anketinin sonuçlarını paylaştı. 

Ankete göre Kadıköy'de 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu üçüncü sırada. Büyük bir çekişmenin yaşandığı Esenyurt'ta ise AK Parti adayı önde. 

Sarıyer'de CHP'nin yeniden aday göstermemesi sonrası bağımsız olarak seçime giren mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in ise AK Parti adayını zirveye taşıdığı görülüyor. 

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31 Mart'ta yapılacak seçimlere 11 gün kala, ORC Araştırma İstanbul'un ilçeleri için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

31 Mart'ta yapılacak seçimlere 11 gün kala, ORC Araştırma İstanbul'un ilçeleri için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

ORC anketine göre, Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen ve TKP'nin Kadıköy'den aday gösterdiği Fatih Mehmet Maçoğlu, yüzde 19.1'le üçüncü sırada.

ORC anketine göre, Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen ve TKP'nin Kadıköy'den aday gösterdiği Fatih Mehmet Maçoğlu, yüzde 19.1'le üçüncü sırada.

Kadıköy'de yüzde 44.2 ile CHP'nin adayı Mesut Kösedağ'ı açık ara önde gözüküyor. AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 19,6 ile takip eden isim.

Kadıköy'de yüzde 44.2 ile CHP'nin adayı Mesut Kösedağ'ı açık ara önde gözüküyor. AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 19,6 ile takip eden isim.

CHP ile AK Parti'nin büyük bir rekabet içinde olduğu İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta ise AK Parti adayı Hamit Öncü yüzde 39,7'le önde gözüküyor.

CHP ile AK Parti'nin büyük bir rekabet içinde olduğu İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta ise AK Parti adayı Hamit Öncü yüzde 39,7'le önde gözüküyor.

Esenyurt'ta CHP'nin adayı Ahmet Özer ise yüzde 35,2 ile takip eden isim.

ORC anketine göre, Sarıyer'de AK Parti adayı Hüseyin Coşkun yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin adayı Oktay Aksu yüzde 26,2 ile ikinci sırada.

ORC anketine göre, Sarıyer'de AK Parti adayı Hüseyin Coşkun yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin adayı Oktay Aksu yüzde 26,2 ile ikinci sırada.

Sarıyer'den bağımsız aday olarak giren Şükrü Genç ise yüzde 19,6 ile üçüncü. 

CHP’nin mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, aday gösterilmesi sonrası seçime bağımsız girme kararı almıştı. 

Mevcut tablo, Şükrü Genç'in bu kararıyla CHP'ye ilçeyi kaybettirdiğini ortaya koyuyor.

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Ataşehir'de ise AK Parti, CHP ve İYİ Parti adaylarının oyları birbirine oldukça yakın.

Ataşehir'de ise AK Parti, CHP ve İYİ Parti adaylarının oyları birbirine oldukça yakın.

Ankete göre, Sarıyer'de adayların oy dağılımı şöyle: 

CHP-Onursal Adıgüzel: Yüzde 29,2

AK Parti: M.Naim Yağcı: Yüzde 27,8

İYİ Parti: Ali Coşkun: Yüzde 20,6

Eyüpsultan'da ise AK Parti adayı Deniz Köken arayı açmış gözüküyor 👇

Eyüpsultan'da ise AK Parti adayı Deniz Köken arayı açmış gözüküyor 👇

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