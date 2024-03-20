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Akaryakıt Satışında Tek Fiyat Dönemi: “Ultra Force”, “Power”, "VMax” Gibi İfadelere Yasak!

Akaryakıt Satışında Tek Fiyat Dönemi: “Ultra Force”, “Power”, "VMax” Gibi İfadelere Yasak!

Akaryakıt
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 11:42

Akaryakıtta tek ürün ve tek fiyat dönemine geçiliyor. 

EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırdı. “Ultra force”, “Power”, VMax” gibi ifadelerle satışlar yasaklanıyor. 

İstasyonlarda artık sadece benzin, dizel ve LPG olacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

Buna göre farklı dağıtıcı firmalar arasında "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadeler ile satılan benzin ve dizel yakıtların artık satışı yapılamayacak.

Buna göre farklı dağıtıcı firmalar arasında "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadeler ile satılan benzin ve dizel yakıtların artık satışı yapılamayacak.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kaynak

Düzenlemeyle birlikte akaryakıtta tek fiyat dönemi başlayacak ve istasyonlarda sadece benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Düzenlemeyle birlikte akaryakıtta tek fiyat dönemi başlayacak ve istasyonlarda sadece benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Bununla birlikte aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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