Akaryakıt Satışında Tek Fiyat Dönemi: “Ultra Force”, “Power”, "VMax” Gibi İfadelere Yasak!

Bununla birlikte aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek.

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