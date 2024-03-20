Akaryakıt Satışında Tek Fiyat Dönemi: “Ultra Force”, “Power”, "VMax” Gibi İfadelere Yasak!
Akaryakıt Satışında Tek Fiyat Dönemi: “Ultra Force”, “Power”, "VMax” Gibi İfadelere Yasak!
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor.
Buna göre farklı dağıtıcı firmalar arasında "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadeler ile satılan benzin ve dizel yakıtların artık satışı yapılamayacak.
Düzenlemeyle birlikte akaryakıtta tek fiyat dönemi başlayacak ve istasyonlarda sadece benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.
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