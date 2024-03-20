Özgür Özel, Gökhan Zan'la Yaptığı Görüşmeyi Anlattı: "Olanlara Şaşırmadım, Türkiye Tanıdı"
Özgür Özel, Gökhan Zan'la Yaptığı Görüşmeyi Anlattı: "Olanlara Şaşırmadım, Türkiye Tanıdı"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki iddialar nedeniyle TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çektiği Gökhan Zan hakkında 'Olanlara şaşırmadım. Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı' ifadelerini kullandı.
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Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökhan Zan'la ilgili oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: 👇
"Hatay Büyükşehir’i istedi. Ama dedi ki “Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.” Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi."
"'Savaş’ı eleştiriyordunuz' dedim. 'Lütfü Başkan’la uyumlu çalışıyorum' dedi. 'Düşüneceğim' dedim. Yüzüne doğrudan reddetmek doğru değil. Ama Zan’ı hiç düşünmedik. Çünkü çok tutarsız, çok ihtiraslı ve çok çelişkilerle dolu gördüm. Sonra git gide sertleştiğini ve çirkinleştiğini gördüm."
"Sonra TİP’den aday oldu. Hatay’da hep şöyle sözler duydum: “Dışarıdan göründüğü gibi değil. Siz onu bir tanısanız...” Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı. Hatay’da deprem sürecinde “Lütfü abiyle uyumlu çalışırım” deyip görev istemesi, olmayınca gidip protestoları Lütfü Bey’e karşı organize etmesi hiçbir samimiyet barındırmıyordu. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım yani."
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