TIP'in Adaylıktan Çektiği Gökhan Zan Nasıl Seçime Girecek?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Gökhan Zan'ı Hatay adaylığından çektiğini duyurdu ancak eski milli futbolcu seçimlere girmeye kararlı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı yasal süre dolduğu için seçmen pusulasında Gökhan Zan'ın adı TİP adayı olarak kalmaya devam edecek.

Ancak TİP seçime kadar Gökhan Zan için herhangi bir seçim faaliyeti yürütmeyecek ve yüzde 15'e yaklaşan oyun kime gideceği seçim günü ortaya çıkacak.