TIP'in Adaylıktan Çektiği Gökhan Zan Nasıl Seçime Girecek?
TIP'in Adaylıktan Çektiği Gökhan Zan Nasıl Seçime Girecek?
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Gökhan Zan'ı Hatay adaylığından çektiğini duyurdu ancak eski milli futbolcu seçimlere girmeye kararlı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı yasal süre dolduğu için seçmen pusulasında Gökhan Zan'ın adı TİP adayı olarak kalmaya devam edecek.
Ancak TİP seçime kadar Gökhan Zan için herhangi bir seçim faaliyeti yürütmeyecek ve yüzde 15'e yaklaşan oyun kime gideceği seçim günü ortaya çıkacak.
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çektiğini duyurdu.
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TİP yönetimini ikna edemeyen Gökhan Zan ayrıca “adaylığının kararlılıkla sürdüğünü” ifade etti. Peki bu durumda ne olacak?
31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), sunulması için seçim takvimine göre belirlenmiş olan süre şubat ayında doldu ve 3 Mart’ta kesin listeler açıklandı.
Gökhan Zan, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ve düzeltme süreçleri tamamlandığı ve aday listeleri kesinleştiği için, TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak oy pusulasında yer alacak.
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Gökhan Zan seçime gircek olsa da TİP'in bu noktada herhangi bir seçim faaliyeti ve desteği ise olmayacak.
Gökhan Zan’ın, CHP adayı Lütfü Savaş’a yönelik tepkiler nedeniyle, yerel seçimlerde yüzde 10-15 oy alma potansiyeli olduğu hesabı yapıyordu.
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