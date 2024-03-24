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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'den Kadir İnanır'ın Durumuyla İlgili Açıklama: "Entübe Edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'den Kadir İnanır'ın Durumuyla İlgili Açıklama: "Entübe Edildi"

Fahrettin Koca Kadir İnanır
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 17:53

İstanbul'daki evinde bugün rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın entübe edildiğini ve uyutularak durumunun takip edildiğini söyledi. 

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Türk sinemasının usta isimlerinden 74 yaşındaki Kadir İnanır, bu sabah Beykoz'daki evinde inme geçirmiş ve Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Türk sinemasının usta isimlerinden 74 yaşındaki Kadir İnanır, bu sabah Beykoz'daki evinde inme geçirmiş ve Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, Kadir İnanır'ın entübe edilerek uyutulduğunu duyurdu.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, Kadir İnanır'ın entübe edilerek uyutulduğunu duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. "

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. "

"Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise doktorların zamanında müdahale ettiğini ve hayati tehlikenin olmadığını söylemişti.

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