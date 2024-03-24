Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'den Kadir İnanır'ın Durumuyla İlgili Açıklama: "Entübe Edildi"

İstanbul'daki evinde bugün rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın entübe edildiğini ve uyutularak durumunun takip edildiğini söyledi.