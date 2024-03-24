Kadir İnanır'ın Sağlık Durumuyla İlgili Yeğeninden Açıklama! 'Hayati Tehlikesi Yok, Ahraz Kalabilir'
İstanbul Beykoz'daki evinde sabah saatlerinde rahatsızlandığı öğrenilen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeğeni Levent İnanır konuştu. Levent İnanır açıklamasında, dayısının beynine pıhtı attığını, hayati tehlikesi olmadığını ancak ahraz kalabileceği söylendi.
Beykoz'daki evinde sabah saatlerinde rahatsızlandığı öğrenilen usta sanatçı Kadir İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Gerekli tetkiklerin yapılması sonrası usta sanatçının beyin damarına pıhtı attığı öğrenilirken, tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği belirtildi.
'Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler...'
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan yeğeni Levent İnanır, 'Tıp tabiriyle 'emboli' yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki ahraz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. ' dedi.