Kadir İnanır'ın Sağlık Durumuyla İlgili Yeğeninden Açıklama! 'Hayati Tehlikesi Yok, Ahraz Kalabilir'

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan yeğeni Levent İnanır, 'Tıp tabiriyle 'emboli' yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki ahraz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. ' dedi.