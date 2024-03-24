Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sabah Saatlerinde İnme Geçirdi! Kadir İnanır Hastaneye Kaldırıldı

Sabah Saatlerinde İnme Geçirdi! Kadir İnanır Hastaneye Kaldırıldı

Yeşilçam
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 11:17

Sabah saatlerinde inme geçirdiği öğrenilen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, yapılan tetkiklerin sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde inme geçirdiği öğenilen usta oyuncu bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde inme geçirdiği öğenilen usta oyuncu bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?