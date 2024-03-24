Sabah Saatlerinde İnme Geçirdi! Kadir İnanır Hastaneye Kaldırıldı
Sabah Saatlerinde İnme Geçirdi! Kadir İnanır Hastaneye Kaldırıldı
Sabah saatlerinde inme geçirdiği öğrenilen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, yapılan tetkiklerin sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde inme geçirdiği öğenilen usta oyuncu bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
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