Oğlunu Öldüren Cani Babadan Kan Donduran İfade: "Cinler Kurban İstedi"

Sabah'ta yer alan habere göre, Ateş son olarak eşine, 'Sizi sıraya koyacağım, sizi kurban istiyorlar. Hanginizden başlayacağımı bilmiyorum, hepinizi öldüreceğim' diye mesaj attı.

Genç kadın bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıkarttı.

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