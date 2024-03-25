Oğlunu Öldüren Cani Babadan Kan Donduran İfade: "Cinler Kurban İstedi"
Oğlunu Öldüren Cani Babadan Kan Donduran İfade: "Cinler Kurban İstedi"
İstanbul’da geçtiğimiz Mayıs ayında oğlunu katleden uyuşturucu etkisindeki baba Murat Ateş, ifadesinde cinayet talimatını cinlerden aldığını söyledi.
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Akıllara durgunluk veren cinayet, 2 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanmıştı.
44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş aile bireylerine sık sık mesajlar atarak tehditlerde bulunarak kendisine talimatlar verildiğini yerine getireceği yönünde sözler sarf ediyordu.
Olay günü Gaziosmanpaşa'da bulunan kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş burada oğlu Mutlucan Ateş'i gördü.
Emniyette ifadesi alınan Murat Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğunu 2 haftadır ormanda yattığını, cinlerin kendisine musallat olup annesini, eşini ve çocukları öldürmelerini istediğini söyledi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani baba, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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