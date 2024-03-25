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Oğlunu Öldüren Cani Babadan Kan Donduran İfade: "Cinler Kurban İstedi"

Oğlunu Öldüren Cani Babadan Kan Donduran İfade: "Cinler Kurban İstedi"

Cinayet Cinler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 09:48

İstanbul’da geçtiğimiz Mayıs ayında oğlunu katleden uyuşturucu etkisindeki baba Murat Ateş, ifadesinde cinayet talimatını cinlerden aldığını söyledi. 

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Akıllara durgunluk veren cinayet, 2 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanmıştı.

Akıllara durgunluk veren cinayet, 2 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanmıştı.

44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş aile bireylerine sık sık mesajlar atarak tehditlerde bulunarak kendisine talimatlar verildiğini yerine getireceği yönünde sözler sarf ediyordu.

44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş aile bireylerine sık sık mesajlar atarak tehditlerde bulunarak kendisine talimatlar verildiğini yerine getireceği yönünde sözler sarf ediyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ateş son olarak eşine, 'Sizi sıraya koyacağım, sizi kurban istiyorlar. Hanginizden başlayacağımı bilmiyorum, hepinizi öldüreceğim' diye mesaj attı. 

Genç kadın bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıkarttı. 

Kaynak

Olay günü Gaziosmanpaşa'da bulunan kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş burada oğlu Mutlucan Ateş'i gördü.

Olay günü Gaziosmanpaşa'da bulunan kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş burada oğlu Mutlucan Ateş'i gördü.

Konuşma bahanesiyle oğlunu evin kömürlüğüne indirerek üzerindeki silahla iki el ateş ederek hayatına son verdi.

Emniyette ifadesi alınan Murat Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğunu 2 haftadır ormanda yattığını, cinlerin kendisine musallat olup annesini, eşini ve çocukları öldürmelerini istediğini söyledi.

Emniyette ifadesi alınan Murat Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğunu 2 haftadır ormanda yattığını, cinlerin kendisine musallat olup annesini, eşini ve çocukları öldürmelerini istediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ateş'in ifadesinde oğlundan sonra annesini öldürmek için talimat aldığını ancak yerine getirmediğini söylediği öğrenildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani baba, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani baba, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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