Terminatör'e Kalp Pili Takıldı: Arnold Schwarzenegger'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama
Terminatör'e Kalp Pili Takıldı: Arnold Schwarzenegger'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama
Dünyada 'Terminatör' filmleriyle büyük bir şöhrete kavuşan ünlü aktör Arnold Schwarzenegger'a üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takıldı.
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Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi aktörleri arasına yazdıran ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını açıkladı.
Son durumu hakkında bilgi veren 76 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" ifadelerini kullandı.
Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim şöyle devam etti: 👇
Gençlik yıllarında vücut geliştirme efsanesi de olan Arnold Schwarzenegger, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 ve 1975 yıllarında toplam 6 kez Mr. Olympia kazanarak bu alanda da en iyi olduğunu ispatlamıştı.
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