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Terminatör'e Kalp Pili Takıldı: Arnold Schwarzenegger'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Terminatör'e Kalp Pili Takıldı: Arnold Schwarzenegger'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Arnold Schwarzenegger Terminatör
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 13:05

Dünyada 'Terminatör' filmleriyle büyük bir şöhrete kavuşan ünlü aktör Arnold Schwarzenegger'a üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takıldı. 

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Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi aktörleri arasına yazdıran ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını açıkladı.

Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi aktörleri arasına yazdıran ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını açıkladı.

Son durumu hakkında bilgi veren 76 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" ifadelerini kullandı.

Son durumu hakkında bilgi veren 76 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak

Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim şöyle devam etti: 👇

Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim şöyle devam etti: 👇

'Bunu bir sır olarak saklayabilirdim. Ancak birçoğunuz muhtemelen kendi sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz. 

Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve eğer korkudan dolayı bir şeyleri erteliyorsanız, umarım size doktorlarınızı dinlemeniz ve kendinize bakmanız konusunda ilham veririm.'

Gençlik yıllarında vücut geliştirme efsanesi de olan Arnold Schwarzenegger, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 ve 1975 yıllarında toplam 6 kez Mr. Olympia kazanarak bu alanda da en iyi olduğunu ispatlamıştı.

Gençlik yıllarında vücut geliştirme efsanesi de olan Arnold Schwarzenegger, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 ve 1975 yıllarında toplam 6 kez Mr. Olympia kazanarak bu alanda da en iyi olduğunu ispatlamıştı.

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