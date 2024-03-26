Terminatör'e Kalp Pili Takıldı: Arnold Schwarzenegger'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

'Bunu bir sır olarak saklayabilirdim. Ancak birçoğunuz muhtemelen kendi sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz.

Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve eğer korkudan dolayı bir şeyleri erteliyorsanız, umarım size doktorlarınızı dinlemeniz ve kendinize bakmanız konusunda ilham veririm.'