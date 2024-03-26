Eski Asker Nedenini Açıkladı: Ruslar IŞID'li Teröristlerin Neden Kulaklarını Kesti?
Eski Asker Nedenini Açıkladı: Ruslar IŞID'li Teröristlerin Neden Kulaklarını Kesti?
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Moskova'da konser salonunu basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin birinin kulağının kesildiği kameralara yansımıştı.
NTV'nin aktardığına göre, teröristin mahkemedeki sorgusu, tek kulağında kalın bir bantla gerçekleştirildi.
Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu ifade etti.
Eski Rus askeri uzman söz konusu kulak kesme tekniği ile ilgili şunları söyledi: 👇
"Öte yandan radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı da büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."
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