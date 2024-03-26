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Eski Asker Nedenini Açıkladı: Ruslar IŞID'li Teröristlerin Neden Kulaklarını Kesti?

Eski Asker Nedenini Açıkladı: Ruslar IŞID'li Teröristlerin Neden Kulaklarını Kesti?

Rusya IŞİD Kulak Kesme
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 14:50

Moskova'da alışveriş merkezine saldırıp 137 kişiyi öldüren IŞİD'li teröristlerin birinin kesik kulaklarla mahkemeye çıkması tüm dünyada haber olmuştu. 

Rus basınına konuşan eski bir asker bunun bir sorgulama tekniği olduğunu söylerken dini boyutunun da olduğunu öne sürdü. 

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Moskova'da konser salonunu basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin birinin kulağının kesildiği kameralara yansımıştı.

Moskova'da konser salonunu basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin birinin kulağının kesildiği kameralara yansımıştı.

NTV'nin aktardığına göre, teröristin mahkemedeki sorgusu, tek kulağında kalın bir bantla gerçekleştirildi.

NTV'nin aktardığına göre, teröristin mahkemedeki sorgusu, tek kulağında kalın bir bantla gerçekleştirildi.

Rus basınında çıkan haberlerde teröristlerin bazılarının kulaklarının kesilmesinin nedeni yer aldı.  

Kaynak

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu ifade etti.

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu ifade etti.

Eski Rus askeri uzman söz konusu kulak kesme tekniği ile ilgili şunları söyledi: 👇

Eski Rus askeri uzman söz konusu kulak kesme tekniği ile ilgili şunları söyledi: 👇

'Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. 

Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. 

Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor.'

"Öte yandan radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı da büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

"Öte yandan radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı da büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

Rus uzmanın bu yoruma karşılık, genel olarak İslami açıdan, kulağı kesik olanların cehennemlik olduğuna veya şehit sayılmayacaklarına dair bir bilgi yok.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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