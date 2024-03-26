10 Yıllık Evlilik Bitiyor: Fatih Terim’in Kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı Boşanıyor
10 Yıllık Evlilik Bitiyor: Fatih Terim’in Kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı Boşanıyor
Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, yaklaşık 10 yıl önce görkemli bir düğünle evlendiği Emre Belözoğlu’nun kuzeni olan Volkan Bahçekapılı’na boşanma davası açtı. Çiftin anlaşmalı boşanma davası bugün görülecek.
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Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medyada takipten çıkmış ve çiftin boşanacakları iddia edilmişti.
Ancak çift sonrasında evliliklerine bir şans daha vermişti.
Hürriyet’te yer alan habere göre; Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün görülecek.
Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı’nın ismi, Seçil Erzan olayında da gündem gelmişti.
Erzan’a en fazla parayı kaptıranların başında gelen Emre Belözoğlu, Seçil Erzan’ı ilk kez kuzeni Volkan Bahçekapılı’dan duyduğunu ve onun aracılığıyla paraları teslim ettiğini söylemişti.
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