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Dünyada Gündem Oldu: 74 Yaşındaki Sunucunun Kot Pantolonuna Sansür

Dünyada Gündem Oldu: 74 Yaşındaki Sunucunun Kot Pantolonuna Sansür

Kuzey Kore sansür
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 19:37

Ünlü sunucu Alan Titchmarsh'ın kot pantolonunun Kuzey Kore devlet televizyonunda sansürlenmesi olayı bir anda dünya gündemine taşıdı.

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İngiliz BBC'de yayınlanan Garden Secrets (Bahçe Sırları) isimli program ile tanınan ünlü sunucu Alan Titchmarsh, bugün tüm dünyada gündem oldu.

İngiliz BBC'de yayınlanan Garden Secrets (Bahçe Sırları) isimli program ile tanınan ünlü sunucu Alan Titchmarsh, bugün tüm dünyada gündem oldu.

Kaynak

Alan Titchmarsh'ı dünyada haber yapan olay ise Kuzey Kore'nin resmi devlet televizyonunda kot pantolonuna yapılan sansür.

Alan Titchmarsh'ı dünyada haber yapan olay ise Kuzey Kore'nin resmi devlet televizyonunda kot pantolonuna yapılan sansür.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde 74 yaşındaki Titchmarsh'ın pantolonunun amatörce gizlenmeye çalışıldığı görüldü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde 74 yaşındaki Titchmarsh'ın pantolonunun amatörce gizlenmeye çalışıldığı görüldü.

Kuzey Kore yönetimi, dar kot pantolonu 'kapitalizm ve ABD'nin simgesi' olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

Kuzey Kore yönetimi, dar kot pantolonu 'kapitalizm ve ABD'nin simgesi' olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un da her zaman kumaş pantolon ile görüntülere yansıyor.

Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un da her zaman kumaş pantolon ile görüntülere yansıyor.

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