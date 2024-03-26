Dünyada Gündem Oldu: 74 Yaşındaki Sunucunun Kot Pantolonuna Sansür
Dünyada Gündem Oldu: 74 Yaşındaki Sunucunun Kot Pantolonuna Sansür
Ünlü sunucu Alan Titchmarsh'ın kot pantolonunun Kuzey Kore devlet televizyonunda sansürlenmesi olayı bir anda dünya gündemine taşıdı.
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İngiliz BBC'de yayınlanan Garden Secrets (Bahçe Sırları) isimli program ile tanınan ünlü sunucu Alan Titchmarsh, bugün tüm dünyada gündem oldu.
Alan Titchmarsh'ı dünyada haber yapan olay ise Kuzey Kore'nin resmi devlet televizyonunda kot pantolonuna yapılan sansür.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde 74 yaşındaki Titchmarsh'ın pantolonunun amatörce gizlenmeye çalışıldığı görüldü.
Kuzey Kore yönetimi, dar kot pantolonu 'kapitalizm ve ABD'nin simgesi' olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.
Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un da her zaman kumaş pantolon ile görüntülere yansıyor.
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