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Muhsin Yazıcıoğlu’nun Öldüğü Helikopter Kazasında Yeni Gelişme: Oğlunun da Katıldığı Yeni Keşif!

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Öldüğü Helikopter Kazasında Yeni Gelişme: Oğlunun da Katıldığı Yeni Keşif!

Muhsin Yazıcıoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 10:29

Muhsin Yazıcıoğlu‘nun helikopter kazasındaki ölümüyle ilgili yürütülen ana soruşturmada yeni gelişme yaşandı. FETÖ’ye yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından Ahlatlıbel’deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.

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Türk siyasetinin önemli liderlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter, Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düşmüştü.

Türk siyasetinin önemli liderlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter, Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düşmüştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi. 

Ölümünün ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, memleketi Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili ise 3 dava sonuçlandı.

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili ise 3 dava sonuçlandı.

Yargılama süreçlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma devam ediyor.

Yargılama süreçlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma devam ediyor.

Kaynak

Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, savcı ve bilirkişilerle yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, savcı ve bilirkişilerle yapıldığı bildirildi.
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Ahlatlıbel'deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz'un da katıldığı öğrenildi.

Ahlatlıbel'deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz'un da katıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak. 

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