Muhsin Yazıcıoğlu’nun Öldüğü Helikopter Kazasında Yeni Gelişme: Oğlunun da Katıldığı Yeni Keşif!
Muhsin Yazıcıoğlu’nun Öldüğü Helikopter Kazasında Yeni Gelişme: Oğlunun da Katıldığı Yeni Keşif!
Muhsin Yazıcıoğlu‘nun helikopter kazasındaki ölümüyle ilgili yürütülen ana soruşturmada yeni gelişme yaşandı. FETÖ’ye yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından Ahlatlıbel’deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk siyasetinin önemli liderlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter, Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düşmüştü.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.
Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili ise 3 dava sonuçlandı.
Yargılama süreçlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, savcı ve bilirkişilerle yapıldığı bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ahlatlıbel'deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz'un da katıldığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda