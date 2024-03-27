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Gazeteci Fatih Portakal Seçimde Sürpriz Beklediği İlleri Açıkladı: "Yanlış Duymadınız"

Gazeteci Fatih Portakal Seçimde Sürpriz Beklediği İlleri Açıkladı: "Yanlış Duymadınız"

fatih portakal seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 09:54

Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sürpriz beklediği illeri açıkladı.

Portakal, 'Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar. Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz' dedi.

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Türkiye bu pazar günü yerel idarecilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek.

Türkiye bu pazar günü yerel idarecilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek.

Yerel seçimler için son 4 güne girilirken, seçim yasakları da başlamış durumda.

Gazeteci Fatih Portakal ise dün akşam Sözcü TV'deki yayınında İstanbul'da psikolojik üstünlüğün CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın farklı kazanmasının beklendiğini söyledi.

Gazeteci Fatih Portakal ise dün akşam Sözcü TV'deki yayınında İstanbul'da psikolojik üstünlüğün CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın farklı kazanmasının beklendiğini söyledi.

Portakal ayrıca bu seçimde sürpriz beklediği illeri de tek tek saydı. İnternet Haber'in aktardığına göre, Fatih Portakal'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

Portakal ayrıca bu seçimde sürpriz beklediği illeri de tek tek saydı. İnternet Haber'in aktardığına göre, Fatih Portakal'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

Kaynak

"Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar. Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi.. "

"Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar. Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi.. "

'Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz.'

Peki siz bu seçimde hangi illerin el değiştireceğini düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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