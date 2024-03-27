Gazeteci Fatih Portakal Seçimde Sürpriz Beklediği İlleri Açıkladı: "Yanlış Duymadınız"

Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sürpriz beklediği illeri açıkladı.

Portakal, 'Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar. Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz' dedi.