Gazeteci Fatih Portakal Seçimde Sürpriz Beklediği İlleri Açıkladı: "Yanlış Duymadınız"
Gazeteci Fatih Portakal Seçimde Sürpriz Beklediği İlleri Açıkladı: "Yanlış Duymadınız"
Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sürpriz beklediği illeri açıkladı.
Portakal, 'Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar. Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz' dedi.
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Türkiye bu pazar günü yerel idarecilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek.
Gazeteci Fatih Portakal ise dün akşam Sözcü TV'deki yayınında İstanbul'da psikolojik üstünlüğün CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın farklı kazanmasının beklendiğini söyledi.
Portakal ayrıca bu seçimde sürpriz beklediği illeri de tek tek saydı. İnternet Haber'in aktardığına göre, Fatih Portakal'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇
"Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar. Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi.. "
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