Kadir İnanır Uyandırıldı: Doktoru Son Durumu Hakkında Bilgi Verdi!
Kadir İnanır Uyandırıldı: Doktoru Son Durumu Hakkında Bilgi Verdi!
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, pazar günü geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede entübe edilmişti. Uyutularak durumu izlenen usta sanatçı bugün uyandırıldı. İnanır'ın doktoru, 'Bilinci açık, gülümseyerek cevap verdi' ifadelerini kullandı.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanmıştı.
Tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra entübe edilen usta sanatçı, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.
Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili beklenen müjdeli haber de geldi.
Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam şunları söyledi: 👇
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