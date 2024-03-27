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Kadir İnanır Uyandırıldı: Doktoru Son Durumu Hakkında Bilgi Verdi!

Kadir İnanır Uyandırıldı: Doktoru Son Durumu Hakkında Bilgi Verdi!

Kadir İnanır
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 14:53

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, pazar günü geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede entübe edilmişti. Uyutularak durumu izlenen usta sanatçı bugün uyandırıldı. İnanır'ın doktoru, 'Bilinci açık, gülümseyerek cevap verdi' ifadelerini kullandı. 

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanmıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanmıştı.

İnme geçiren İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra entübe edilen usta sanatçı, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

Tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra entübe edilen usta sanatçı, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili beklenen müjdeli haber de geldi.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili beklenen müjdeli haber de geldi.

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam şunları söyledi: 👇

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam şunları söyledi: 👇

'Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. 

İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. 

Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun.'

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