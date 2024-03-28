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MSB’den Yanıt Geldi: "TSK’de Menzil Örgütlenmesi Var mı?"

MSB’den Yanıt Geldi: "TSK’de Menzil Örgütlenmesi Var mı?"

TSK menzil
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 13:42

CİMER üzerinden yönetilen “TSK’de Menzil Cemaati örgütlenmesi var mı?” sorusuna Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yanıt verildi. MSB açıklamasında, “Mevzuata aykırı her türlü durumda gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir' ifadeleri kullanıldı. 

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Türkiye'de özellike FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası, tarikat ve cemaatlerin ordu içinde kendilerine yer edinme çabaları çok daha hassas bir konu haline geldi.

Türkiye'de özellike FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası, tarikat ve cemaatlerin ordu içinde kendilerine yer edinme çabaları çok daha hassas bir konu haline geldi.

Özellikle iktidara muhalif gazetecilerin iddialarına göre ise Menzil Cemaati, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda etkinlik çabası içinde.

Özellikle iktidara muhalif gazetecilerin iddialarına göre ise Menzil Cemaati, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda etkinlik çabası içinde.

Birgün'ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Menzil Cemaati’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de örgütlenmesi olduğu doğru mu? Cemaat ve tarikat yapılanmasına karşı önlem alınıyor mu?” yöneltildi.

Birgün'ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Menzil Cemaati’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de örgütlenmesi olduğu doğru mu? Cemaat ve tarikat yapılanmasına karşı önlem alınıyor mu?” yöneltildi.

Kaynak

Soruya Milli Savunma Bakanlığı tarafından 26 Mart tarihinde yanıt verildi ve şu ifadeler kullanıldı: 👇

Soruya Milli Savunma Bakanlığı tarafından 26 Mart tarihinde yanıt verildi ve şu ifadeler kullanıldı: 👇

“Bakanlığımızdaki tüm iş ve işlemler yürürlükteki mevzuat esaslarına göre yürütülmekte ve mevzuata aykırı her türlü durumda gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir”

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