MSB’den Yanıt Geldi: "TSK’de Menzil Örgütlenmesi Var mı?"
MSB’den Yanıt Geldi: "TSK’de Menzil Örgütlenmesi Var mı?"
CİMER üzerinden yönetilen “TSK’de Menzil Cemaati örgütlenmesi var mı?” sorusuna Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yanıt verildi. MSB açıklamasında, “Mevzuata aykırı her türlü durumda gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir' ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye'de özellike FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası, tarikat ve cemaatlerin ordu içinde kendilerine yer edinme çabaları çok daha hassas bir konu haline geldi.
Özellikle iktidara muhalif gazetecilerin iddialarına göre ise Menzil Cemaati, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda etkinlik çabası içinde.
Birgün'ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Menzil Cemaati’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de örgütlenmesi olduğu doğru mu? Cemaat ve tarikat yapılanmasına karşı önlem alınıyor mu?” yöneltildi.
Soruya Milli Savunma Bakanlığı tarafından 26 Mart tarihinde yanıt verildi ve şu ifadeler kullanıldı: 👇
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