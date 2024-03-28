Putin'den Batı'ya Gözdağı: "F-16'ları da Yok Edeceğiz"
Putin'den Batı'ya Gözdağı: "F-16'ları da Yok Edeceğiz"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'ya vermeyi planladığı F-16, üçüncü hava sahaları fark etmeksizin yok edeceklerini açıkladı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya F-16 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.
Moskova'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırma planı bulunmadığını belirten Putin, Batı'nın Ukrayna'ya temin etme sözü verdiği F-16 savaş uçaklarına ise asla izin vermeyeceklerini duyurdu.
DW Türkçe'nin aktardığına göre Rus lider, "Şu an tankları, zırhlı araçları ve çoklu roketatar dâhil diğer ekipmanları imha ettiğimiz gibi, bu uçakları da imha edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Putin açıklamasında ayrıca bu uçakları üçüncü ülke hava sahalarında görmeleri durumunda bile yer gözetmeksizin indireceklerini söyledi.
Ukrayna, aylardır Batı'dan F-16 savaş uçağı talep ediyordu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın dün F-16 savaş uçaklarıyla ilgili mesajlar vermişti.
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