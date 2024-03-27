İstanbul'a Elektrikli Metrobüsler Geliyor: Yeni Özellikleri Paylaşıldı
İstanbul'a Elektrikli Metrobüsler Geliyor: Yeni Özellikleri Paylaşıldı
İstanbul'un vazgeçilemeyen toplu ulaşım aracı olan metrobüste elektrikli araç dönemi başlıyor. İstanbul'un 420 yolcu kapasiteli yeni elektrikli metrobüsleri yüzde 60 yakıt tasarruf sağlayacak ve çok daha sessiz çalışacak.
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Metrobüsler, İstanbul'da 2007'den beri hizmet veriyor. Söğütlüçeşme ve Kadıköy arasındaki 44 durakta her gün milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüsler için değişim de başlamış durumda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlanacağını açıkladı.
Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.
Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.
Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.
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