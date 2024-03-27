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Fatih'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet: "50 Liramı Ver"

Fatih'te Sokak Ortasında Kadına Şiddet: "50 Liramı Ver"

Kadına Şiddet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 13:17

İstanbul'un en muhafazakar ilçelerinden biri olduğu belirtilen Fatih'te telefon kılıfını beğenmediği ve geri iade etmek istediği öğrenilen bir kadın, sokak ortasında darbedildi.

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Fatih'te meydana gelen olayda, bir telefoncudan telefonu için kılıf alan kadın, beğenmeyince değiştirmek istedi.

Fatih'te meydana gelen olayda, bir telefoncudan telefonu için kılıf alan kadın, beğenmeyince değiştirmek istedi.

Kadının kılıfı değiştirme talebini reddeden şahıs, üzerine yürüdü.

Kadının kılıfı değiştirme talebini reddeden şahıs, üzerine yürüdü.

Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını..." diye bağırırken kimsenin olaya müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını..." diye bağırırken kimsenin olaya müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte sosyal medyada büyük tepkiye neden olan o görüntüler 👇

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu ve 11 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

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